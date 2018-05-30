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30 Mayıs 2018 12:39

Erzurumlu çiftçiler iftar yemeğinde bir araya geldi

Tarım sektörünün bölgede faaliyet gösteren isimleri Deniz Bank’ın düzenlediği iftar yemeğinde bir araya geldi.

Erzurumlu çiftçiler iftar yemeğinde bir araya geldi

30 Mayıs 2018 12:39


Yemeğe Erzurum Tarım İl Müdürü Osman Akar, Bankanın Erzurum Yakutiye Şube Müdürü Erkan Yılmaz, Erzurum İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Emrullah Akpunar, Erzurum İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Müdürü Yemliha Urçar, Aziziye Ziraat Odası Başkanı Şahset Karaman, Yakutiye Ziraat Odası Başkanı İslam Yıldırım, köy muhtarları ve davetliler yer aldı.


İftar yemeği organizasyonunda tarım sektörüne yönelik değerlendirmelerde bulunan Yakutiye Şube Müdürü Erkan Yılmaz, sektörün gelişmesi yönünde sürdürdükleri yoğun faaliyetler ve sundukları yenilikçi ürünler ile özel bankalar arasında birinci sırada olduklarına dikkat çekti.




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