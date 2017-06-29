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29 Haziran 2017 08:35

Erzurumlu ‘Çitos Efe’ dünya fenomeni oldu

Erzurumlu 6 yaşındaki ‘Çitos Efe’ lakaplı Muhammed Efe Koçyiğit, sosyal medyada dünya fenomeni oldu.

Erzurumlu ‘Çitos Efe’ dünya fenomeni oldu

29 Haziran 2017 08:35

Son olarak Hollywood yıldızı Sofia Vergara ve Harry Potter kitabının yazarı J. K. Rowling’in dikkatini çeken Efe, hayranlık toplamaya devam ediyor.


Erzurumlu 6 yaşındaki ‘Çitos Efe’ lakaplı Muhammed Efe Koçyiğit, sosyal medyanın yeni fenomeni oldu. Kendine has üslubuyla çeşitli oyunlar oynayarak sempatik tavırlar sergileyen ‘Çitos Efe’, son zamanlarda sosyal medyanın en çok izlenen ismi oldu. Ailesinin çekip sosyal medya hesaplarında paylaştığı videolarıyla ünlenen Muhammed Efe, Erzurum şivesiyle söyleyip kendine özgü figürleriyle oynadığı oyunlarla herkesi güldürüyor.


‘Çitos Efe’, en son olarak da ‘damat’ halayı olarak bilinen oyun videosuyla Hollywood yıldızı Sofia Vergara ve Harry Potter kitabının yazarı J. K. Rowling’in dikkatini çekti. Ünlü yıldızların sosyal medya adreslerinde videosunu paylaşmasıyla yeniden öne çıkan küçük efe, sanal dünyanın fenomenleri arasına girdi.




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