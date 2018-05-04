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04 Mayıs 2018 17:46

Erzurumlu Çocuklar "Sevdiklerimi Kanserden En Çok Ben Korurum" dedi

İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortak çalışma yaparak Ulusal Kanser Haftası kapsamında bir yarışma düzenlendi.

Erzurumlu Çocuklar

04 Mayıs 2018 17:46

"Sevdiklerimi En Çok Ben Korurum" teması ile İlimizde bulunan tüm ilköğretim 3. ve 4. sınıf öğrencilerine kanser ile eğitim yapılarak yakınlarını kanser taramasına yönlendirmeleri istendi.


Çok sayıda öğrenci yarışmaya ilgi göstererek yakınlarını sağlık merkezlerine yönlendirdi.


Sağlık İl Müdürü Dr. Mahmut Uçar’ın ev sahipliğinde Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde Vali yardımcısı Yıldız Büyüker, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Atatürk Üniversitesi ve sağlık yöneticilerinin katılımıyla ödül töreni düzenlendi.


Ödül töreninin ardından öğrenciler ve katılımcılar birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.




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