"Sevdiklerimi En Çok Ben Korurum" teması ile İlimizde bulunan tüm ilköğretim 3. ve 4. sınıf öğrencilerine kanser ile eğitim yapılarak yakınlarını kanser taramasına yönlendirmeleri istendi.

Çok sayıda öğrenci yarışmaya ilgi göstererek yakınlarını sağlık merkezlerine yönlendirdi.

Sağlık İl Müdürü Dr. Mahmut Uçar’ın ev sahipliğinde Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde Vali yardımcısı Yıldız Büyüker, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Atatürk Üniversitesi ve sağlık yöneticilerinin katılımıyla ödül töreni düzenlendi.

Ödül töreninin ardından öğrenciler ve katılımcılar birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.