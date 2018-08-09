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09 Ağustos 2018 14:29

Erzurumlu esnafın Dolar tepkisi

Erzurum’da bir esnaf işyerinin camına “Dolarla alış veriş yapmayalım” yazılı pankart astı.

Erzurumlu esnafın Dolar tepkisi

09 Ağustos 2018 14:29

Esnafın dolar tepkisi vatandaşlardan da büyük ilgi gördü.


Erzurumlu Dadaş Mucit olarak bilinen Ebubekir Taşbaşı esnafın tepkisine destek vererek, “Bizler Türk vatandaşıyız, her şeyimizi dolarla alıyoruz, bu saatten sonra dolarla iş görmeyelim, hatta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a sesleniyorum doları bir aya kalmadan ülkemizden kaldır, biz nasıl Türk vatandaşıyız ki hacca giden vatandaşlar olarak bile dolarla hacca gidip, dolarla alış-veriş yapıyoruz, en kısa zamanda büyüklerimizden çözüm getirilmesini istiyoruz” dedi.




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