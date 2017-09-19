Erzurum Havuzbaşı Kent Meydanı’nda kadınlarla buluşacak olan Gezici Eğitim Tırında Erzurumlu kadınlara, temel internet kullanımı öğretilecek. Eğitime çocuğuyla birlikte gelmek isteyen kadınların çocukları için tır yerleşkesinde portatif bir oyun parkı kurulacak.

21-22 Eylül tarihlerinde Havuzbaşı Kent Meydanı’nda duracak olan Gezici Eğitim Tırında kadınlara, hayatlarını daha da kolaylaştıracak teknoloji eğitimi verilecek.

Gezici Eğitim Tırında verilecek eğitimlerde, kadınlar; temel internet kullanımıyla başlayarak, sosyal medya ve e-devlet platformlarının kullanımı hakkında da bilgi sahibi olacaklar. Ayrıca, Skype ve Google Maps gibi farklı keşif ve iletişim uygulamalarının nasıl kullanılacağı da katılımcılarla paylaşılacak.

Akademi eğitmenleri tarafından verilecek eğitimler, 25’er kişilik sınıflarda günde iki kez (10:00-12:00 ve 14:00-16:00) olmak üzere ikişer saatlik periyotlarda düzenlenecek.