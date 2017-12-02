Erzurumlu sürücülerden buzlu yolda araç kullanımı tavsiyeleri

Geceleri hava sıcaklığının eksi 20 dereceye kadar düşmesiyle yollarda buzlanmanın kaçınılmaz hale geldiği Erzurum’da, sürücüler zaman zaman zor anlar yaşıyor. Kimi sürücü kaygan zeminde drift yaparak gösteride bulunurken bazen de kazalar kaçınılmaz oluyor.

Erzurumlu şoförler karlı, buzlu yolda araba kullanırken hayat kurtaracak bazı tavsiyeler hakkında şöyle konuştular:

"Kış lastiğiniz yoksa yola çıkmayın. Karlı ve buzlanma riskinin olduğu yollarda aracınıza ve şoförlüğünüze ne kadar güvenirseniz güvenin takip mesafesini iki hatta üç katına çıkarın. Direksiyonda ani hareketlerden kaçının. Olabildiğince yumuşak kullanın. Ani fren yapmak istemeyeceğiniz sonuçlara sebep olabilir. Freni olabildiğince yumuşak kullanın. Frene aniden sert bir şekilde basarsanız araba kızaklama diye tabir ettiğimiz biçimde kaymaya başlar ve kontrolü, hakimiyeti kaybedebilirsiniz. Sadece kendi aracınız için dikkat etmeniz yeterli değil. Sizin aracınız kışa hazır olabilir ama hazırlıksız yola çıkan sürücülerde ne yazık ki yollara çıkabiliyorlar. Bu nedenden dolayı diğer araçları aynalardan takip etmeyi unutmayın. Aracın içindeki camlarda ve aynalarda oluşan buğuyu temizlemeniz hayat kurtarıcı bir önlemdir. Arabanızın kış bakımını yaptırdığınıza emin olun. Mutlaka araç bakımlarını yaptırın, unutmayın. Koltuğunuzu dik konuma getirin. Bu görüş mesafenizi arttıracaktır. Çünkü iyi bir görüş imkanı daha iyi bir kontrol ve hakimiyet demektir. Tali yollara yani ara yollara girmekten kaçının. Genel olarak ana yollara göre tali yollarda kar ve buzlanma riski daha fazladır. Eğer tedirgin olduysanız dörtlü yakarak sağ şeride yanaşıp yavaş ve daha dikkatli ilerleyebilirsiniz. Yoğun kar yağışında yolda kalma ihtimaline karşı aracınızda yiyecek, içecek, battaniye ve benzeri minimum gereksinimleri aracınıza mutlaka bulundurun. Köprü, viyadük ve rampalar temiz görünse bile buzlanmaya çok müsaittir. Bunu mutlaka aklınızda bulundurun. Aracı düşük devirde kullanmak her zaman daha iyi hakimiyet sağlayacaktır. Tabi ki olmazsa olmazımız emniyet kemeri kesinlikle hayat kurtarmada önemli bir rolü vardır."