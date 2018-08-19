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19 Ağustos 2018 08:51

Erzurumlu taşıt kredisinde ilk sırada

Erzurum Taşıt kredisinde 1, konut kredisinde, Diğer tüketici kredileri ve bireysel kredi kartları kullanım tutarı bakımından Malatya’nın ardından 2’inci sırayı aldı.

Erzurumlu taşıt kredisinde ilk sırada

19 Ağustos 2018 08:51

FinTürk 2018 6’ıncı dönem verilerine göre, Bölge illeri içinde taşıt kredisinin en az tutarda kullanıldığı il Tunceli, konut kredisi kullanım tutarının en düşük olduğu il ise Ardahan olarak belirlendi.


BÖLGE İLLERİ TAŞIT KREDİSİ KULLANIMI


Bu yılın haziran ayı bazında Ağrı’da 12.4, Ardahan’da 5.2 milyon, Bingöl’de 6.4 milyon, Bitlis’te 9.0 milyon, Elazığ’da 21.5 milyon, Erzincan’da 11.2 milyon, Erzurum’da 42.9 milyon, Hakkari’de 6.1 milyon, Iğdır’da 4.9 milyon, Kars’ta 11.1 milyon, Malatya’da 33.6 milyon, Muş’ta 11.3 milyon, Tunceli’de 3.3 milyon, Van’da 39.4 milyon TL tutarında taşıt kredisi kullanıldı.


KONUT KREDİSİ


Bölge illeri içinde konut kredisi kullanım toplamının en yoğun olduğu il 1.1 milyar TL ile Malatya olurken, Erzurum 2’inci sırayı aldı. BDDK FinTürk verilerine göre 6’ıncı dönemde Ağrı’da 236.0, Ardahan’da 112.3, Bingöl’de 164.9, Bitlis’te 229.0, Elazığ’da 726.8, Erzincan’da 296.5, Erzurum’da 952.8, Hakkari’de 222.0, Iğdır’da 175.3, Kars’ta 321.0, Muş’ta 143.3, Tunceli’de 177.6, Van’da 600 5 milyon TL tutarında konut kredisi kullanıldı.


DİĞER TÜKETİCİ KREDİLERİ VE ERZURUM


Bölge illeri içinde diğer tüketici kredisinin en yüksek toplamda kullanıldığı il 1.2 milyar TL ile Malatya olurken, bu ili 1.2 milyar ile Erzurum, 1.1 milyar TL ile Van izledi. Dönemde kullanılan diğer tüketici kredisi toplamı Ağrı’da 463.6, Elazığ’da 898.4, Kars’ta 447.4, Muş’ta 304.1, Iğdır’da 290.9, Ardahan’da 195.8 milyon TL oldu.




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