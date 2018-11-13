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Erzurumlu tiyatrocudan ‘Potor' klip

Erzurumlu tiyatro oyuncusu Bilal Tavlak’ın son olarak yayınladığı ‘Potor’ klibi on binlerce kişi tarafından izlendi.

Erzurumlu tiyatro oyuncusu Bilal Tavlak'ın son olarak yayınladığı ‘Potor' klibi on binlerce kişi tarafından izlendi.


Çektiği klipler binlerce kişi tarafından izlenen ve sosyal medyada kısa sürede yayılan Bilal Tavlak'ın son klibi ‘Potor', büyük bir izlenme rekoru kırdı. Erzurum'da kış mevsiminde soğuktan korunmak için giyilen potor için çekilen klip, büyük beğeni topladı.


Bilal Tavlak'ın Jamaika asıllı Fransız sanatçı Willy William'ın “Ego” şarkısının görüntü ve müziğinden esinlenerek hazırladığı klip, yayınlandığı günden beri sosyal medyada en fazla beğenilen klipler arasında yer aldı.

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