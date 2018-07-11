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11 Temmuz 2018 09:01

Erzurumlu üreticiler Kurban Bayramı’na hazır

Büyükbaş hayvan üretiminde Türkiye’de ilk sırada yer alan Erzurum’da, üreticiler Kurban Bayramı için hazırlanıyor.

Erzurumlu üreticiler Kurban Bayramı’na hazır

11 Temmuz 2018 09:01


Büyükşehirlere hayvan sevkiyatına başlayan Erzurumlu üreticiler, Türkiye’nin kurban ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılamayı amaçlıyor. Yaklaşık 650 bin büyükbaş, 710 bin küçükbaş hayvana sahip Erzurum, Kurban Bayramı için hazırlanıyor.


Kurbanlık hayvanları kaliteli yem, ot ve samanla beslediklerini ifade eden Erzurum Yakutiye Ziraat Odası Başkanı İslam Yıldırım "Kurban Bayramı’na çok az bir zaman kaldı. Biz de bu zaman zarfında yaylada ve meralarda olan hayvanlarımızı açık hava besi tesislerimize getirdik. Burada kurbanlık hazırlıklarımızın daha iyi beslenmesi için elimizden ne geliyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Yemin, otun ve samanın kaliteli olanını aldık hayvanlarımızı beslemeye çalışıyoruz. Bu arada yaylada olan hayvanlarımızı köye indirdik sürünün içerisinde kurbanlık olan hayvanların ayrımını yapıyoruz. Bildiğimiz üzere kurban olmayan hayvanların satışı olmaz bu dinimizce yasak. Bu hayvanları sürünün içerisinden ayırdık bu şeklide hazırlıklarımız devam ediyor" dedi.



"Fiyatlarda artış ve düşüş yok"


Şu anda kurbanlıkların fiyatlarının geçtiğimiz yılla aynı olduğunu, yem fiyatlarının artışta olmasından kaynaklı ilerleyen günlerde kurbanlık fiyatlarında yükselme olabileceğini belirten Yıldırım, "Fiyatlar geçen yıla oranla hemen hemen aynı fazla bir artış ve düşüş söz konusu değil ama önümüzdeki günler de fiyatlarda artma veya azalma olur mu onu da şimdiden söylemek doğru olmaz. Geçtiğimiz yıllarda ülkemizde hayvan sayısında azalma görüldü buna paralel olarak sürekli hayvan fiyatları artışa geçti. Son bir iki yıl içerisinde sayı dengelenmeye başlandı. Yurt dışında yapılan ithalatlar üretimin artırılması için yapılan çalışmalar hibe teşvik desteklemelerle hayvan sayısındaki azalmanın önüne geçildi. Bu yıl içerisinde de yem fiyatlarında çok ciddi bir artış yaşandı buna bağlı olarak da fiyatlarda değişiklik olabilir şuanda pek bir değişiklik yok yem fiyatları yükselmeye devam ederse hayvan fiyatları artacaktır" şeklinde konuştu.


Türkiye’nin kurban ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılamayı amaçlayan Erzurum’da, büyükşehirlere hayvan sevkiyatı 10 gün içerisinde başlayacak.




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