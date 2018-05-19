Erzurumlular iftar sonrası Şerbet Çeşmesine akın ediyor

Erzurumlu vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği çeşmede günde 3 ton şerbet içiliyor.

3. Murad döneminde Sadrazamlık yapan Lala Mustafa Paşa adına 2016 yılında yapılan çeşmeden Ramazan ayında Osmanlı şerbeti akıyor. Her gün özel ustalar tarafından yapılan 3 ton Osmanlı Şerbeti iftardan hemen sonra şebeke suyunun hattına bağlanıyor.

İftardan sonra Cumhuriyet caddesinin trafiğe kapatılmasıyla birlikte çeşitli etkinlikler yapılıyor. Bu etkinlikler arasında faytonlar, İslami kitap fuarları, kadayıf dolması ikramları yer alırken en çok ilgi Şerbet Çeşmesine gösteriliyor. Erzurumlu vatandaşların akın ettiği çeşmede 3 ton Osmanlı şerbeti 2 saat içerisinde tükeniyor.

Ramazan ayının son gününe kadar iftar sonrasında Lala Paşa Meydanı’nda Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Lala Mustafa Paşa Çeşmesinden şerbet ikramında bulunulacak.