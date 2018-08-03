Erzurumlular yağmuru eğlenceye dönüştürdü

Sıcaktan bunalan Erzurumlu vatandaşlar ise yağmurun tadını ıslanarak çıkardı.

Sağanak yağış nedeni ile yol üzerinde bazı iş yerlerini su basarken, rögar kapakları taştı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar adeta köşe kapmaca oynadı. İş yerlerine sığınan vatandaşlar, "Ağustos ayında sıcaklıklar devam ederken yağmurun bu kadar şiddetli olacağını beklemiyorduk. Ne tarafa kaçacağımızı şaşırdık” şeklinde konuştu.

Yol üzerinde biriken sular nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken yolda kalan araç sürücüleri ilerleyemeyince trafik kilitlendi.

Meteoroloji yetkilileri, bölge genelinde yerel kuvvetli yağış beklendiğinden yaşanabilecek olası ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı.