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24 Kasım 2017 08:31

Erzurumluların buzla imtihanı

Erzurum’da kar yağışı sonrası buzlanan yollarda yürümeye çalışan vatandaşlar adeta buzda dans figürü sergilerken yere düşen vatandaşlar ise ilginç görüntü oluşturdu.

Erzurumluların buzla imtihanı

24 Kasım 2017 08:31


Gece saatlerinde en düşük hava sıcaklığının eksi 12 derece olarak kaydedildiği Erzurum’da buz tutan bazı yollarda yürümeye çalışan vatandaşlar düşmekten kurtulamadı. Kentin güneşi az gören ara sokaklardaki bazı yolların belirli kısımları buz tutarken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Buz tutan yolda düşen vatandaşlar ilginç görüntü oluşturdu. İHA objektiflerine yansıyan düşmelerde vatandaşlar kazayı yara almadan atlatırken, çoğu vatandaş da buzlu zeminde düşmemek için adeta buz dansı yaptı.


Ara yollarda yapılan tuzlama çalışmaları da tam anlamıyla yeterli olmayınca, vatandaşlar, yolda yürümek için değişik yöntemler bulmaya çalıştı. Kimi, ayaklarını açarak adeta penguen gibi yürürken, kimisi kayarak, bazıları da bir yerden destek alarak yürümeye çalıştı.


Öte yandan eksi 12 derece soğuk hava kentteki şadırvanları da dondurdu. Buz tutmaya başlayan şadırvanlarda abdest alan vatandaşlar, Erzurum’da uzun sürecek olan kış mevsiminin tam anlamıyla yaşanmaya başladığını belirtti.




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