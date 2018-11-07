Erzurumspor TBMM gündemindeydi

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Gençlik ve Spor Bakanlığı 2019 yılı bütçe görüşmelerinde Erzurumspor'un uğradığı haksızlıkları dile getirerek, Erzurumspor'un 4 puanının gasp edildiğini söyledi.

AYDEMİR ERZURUMSPOR'A YAPILAN HAKSIZLIKLARI DİLE GETİRDİ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Gençlik ve Spor Bakanlığı 2019 yılı bütçe görüşmelerinde söz alan Milletvekili Erzurumspor'un Spor Toto Süper Ligde hakem yönetimleri ve PFDK tarafından verilen cezalar bazında uğradığı haksızlıkları gündeme taşıdı. Aydemir, Komisyon üyelerine hitap ederek, ben de Erzurumspor için yapılan haksızlıkları -açıkça söylüyorum, altını çiziyorum- burada kayda geçmek istiyorum.' dedi.

‘GÖZ GÖRE GÖRE 4 PUANIMIZ GASP EDİLDİ'

Erzurumspor'un bölge ve il için sportif moral açısından ifade ettiği değere atıfta bulunan Milletvekili aydemir, mavi beyazlı ekibin 3 sezonda 3 lig atlayarak elde ettiği başarının dünya ölçeğinde olduğunun altını çizdi. Milletvekili Aydemir, ‘Üç yılda 3. Lig'den Süper Lig'e çıkmış çok başarılı bir takımımız var. Herkesin şapka çıkardığı hakikaten dünya ölçeğinde başarıyı elde etmiş bir takım. Bu dönem Süper Lig'te oynarken -böyle bir amatör ruhla, bir büyük gayret koyarak çalışan bir takımımız var, yöneticilerimiz hakeza öyle- iki maçta göz göre göre 4 puanımızı gasbettiler. Kim gasbetti? Hakemler. ‘ dedi.

‘ERZURUMSPOR'UN GEÇERLİ GOLÜNÜ RESMEN İPTAL ETTİLER'

Spor'un barış ve toplumsal birliktelik anlamında özel bir misyonu bulunduğuna işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘Şimdi, spor sahaya barışı, sulhu, güzellikleri yansıtması gereken bir olguyken yazık ki sporcular tarafından değil, o işi yönetenler tarafından bu sabote ediliyor ara ara. Hiç alakası olmayan pozisyonlarda penaltı verilebiliyor, ilgisiz pozisyonlar “ofsayt” diye velev ki sonucu gol olsa da ki Erzurumspor'un golünü resmen iptal ettiler. Ben, tabii, bunu şunun için özellikle eleştireceğim: Hakemler belki çıplak gözle bu hâli görmeyebilir ancak oraya gönderilen gözlemciler var, bu gözlemciler ne iş yaparlar? Çok aleni bir biçimde otoriteler.' ifadesini kullandı.

‘GÖZLEMCİLER NE İŞ YAPAR? ‘

Erzurumspor maçlarında görevlendirilen gözlemcilerin haksızlıkları ortaya koymaları gerektiği, ancak bunun yapılmadığını belirten Milletvekili Aydemir, ‘ Bunların hepsine Sayın Bakanım, hakikaten oraya biraz böyle bir dikkat tevcih etmek lazım. Şimdi, otoriteler çok açık bir biçimde akşam pozisyonları değerlendiriyorlar. “Burada penaltı yok.” diyor adam. Birkaç kişi “Efendim, bu pozisyon ofsayt değil, gol haksız yere iptal edildi.” denmesine rağmen bu hakem taltif görüyor hem kupa maçında görev alıyor hem de lig maçında yeniden görev veriliyor. Bu ne demektir? “İyi ki bu hatayı yaptın, sen devam ettir.” anlamına geliyor. Ben buna hakikaten isyan ediyorum. 7 bin seyirci tahdit gördü, yaptıkları uygunsuz tezahürattan dolayı. Buna sebep olan kim? O taltif. Böyle olmaz.

Bakanlıkla alakası yok, ben bunların hepsini biliyorum, dikkat ederseniz gözlemciden bahsettim filan ama bunlara şu zeminde dikkat çekmek lazım, çok mühimdir bu, onun için bunun altını

çiziyorum. Sayın Bakanımızın Bakanlığını ne kadar dikkat üzere yönettiğini ben biliyorum. Bu işi, bunu not düşmüş olayım.' dedi.