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06 Temmuz 2018 15:59

Erzurumspor, Topuk Yaylası’nda sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Süper Lig’in yeni takımlarından Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 2018-2019 sezonu hazırlıklarını kuvvet çalışmasının ardından çift kale maçla sürdürdü.

Erzurumspor, Topuk Yaylası’nda sezon hazırlıklarını sürdürüyor

06 Temmuz 2018 15:59

Teknik Direktör Altıparmak, "Süper Lig’de kalıcı takım olmak istiyoruz” dedi.


“Mavi-Beyazlılar, sabah ve öğlen antrenmanı yaparak hazırlanıyor”


Fenerbahçe Spor Kulübü Topuk Yaylası Tesisleri’nde teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleştirilen ve yaklaşık 1,5 saat süren idman, ısınma hareketleriyle başladı. Kondisyon çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda pas organizasyonları ve koşuyla tamamlandı. Erzurum temsilcisinin, ilk etap kamp çalışmalarını 15 Temmuz’a kadar Topuk Yaylası’nda sürdüreceği belirtildi.


Altıparmak: "Süper Lig’de kalıcı takım olmak istiyoruz.’


Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, Süper Lig’e yükselme başarısından sonra yeni sezona iyi başladıklarını ifade ederek, "Kulüp olarak hem bu beklentiyi karşılama hem de bu ligde kalma anlamında çalışmalara başladık. İlk kampımızı Topuk Yaylası’nda yapıyoruz. Bir kaç transfer çalışması yaptık, arkadaşlarımız da kampa katıldı. Her gün birkaç transferle inşallah kamp sezonunu tamamlayacağız. Transfer işinin yüzde 90’ını tamamlayıp kampı bitirmeyi düşünüyoruz. Bunu sağlamak için hem bizim birlikteliğimiz hem de şehrimizin birlikteliği önemli. İnşallah kalıcı takımlarından biri olacağız” diye konuştu.




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