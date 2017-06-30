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30 Haziran 2017 09:11

Erzurumspor’da transfer rüzgarı esmeye devam ediyor

TFF 1.

Erzurumspor’da transfer rüzgarı esmeye devam ediyor

30 Haziran 2017 09:11

Lig’in yeni ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Boluspor’dan Hakan Arslan ile gurbetçi futbolcu Selim Aydemir’i renklerine bağladı.


Erzurumspor Tesisleri’nde, Kulüp Başkanı Dilaver Yılmaz Başkanlığı’nda toplanan transfer komitesi Boluspor’un başarılı sol bek oyuncusu Hakan Arslan ile 2, Almanya 2. Ligi’nde oynayan başarılı orta saha oyuncu Selim Aydemir ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.


Hakan Arslan ile Selim Aydemir’i takıma kazandırdıklarını belirten Kulüp Başkanı Dilaver Yılmaz, "Hakan Arslan ve Selim Aydemir’in, kulübümüze faydalı olacağına inanıyoruz. İnşallah Süper Lig heyecanını birlikte yaşayacağız" dedi.


Erzurumspor’un kendisi için ayrı bir yeri olduğunu belirten Hakan Arslan, "Kulübümüze hayırlı, uğurlu olsun. Erzurumspor’un başarısı için çalışacağım" dedi.


Selim Aydemir ise, “Erzurumspor’un başarısı için çalışacağım. Hayırlı olsun” mesajını verdi.




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