Erzurum’u ilk kez görmenin mutluluğunu yaşadılar

Doğu Anadolu Bölgesindeki kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla düzenlenen zirve; Erzurum ilçelerinden 30, merkezden ise 15 katılımcı olmak üzere toplamda 45 İmam Hatip Liseli gencin katılımları ile Palandöken dağında gerçekleştirildi. Katılımcıların genel çoğunluğu Erzurum merkeze ilk defa gelmiş gençlerden oluşturuldu. Çalışma; öncelikle aynı coğrafyada yaşamalarına rağmen aralarında ki yaşam tarzı ile kültürel farklılıklarını tanımalarını ve yaşamlarını sürdürdükleri toprakların tarihi mekânlarını görmelerini sağlamayı amaçladı. Etkinlik sayesinde tüm katılımcıların kendisini tanıması, konumlandırması, toplumun bir parçası olduğunu hissetmesi ve kendisine tanınan haklardan haberdar olması doğrultusunda çalışmalar yapıldı. Gençlere aynı zamanda STK bilincinin ve gönüllülük kavramının benimsetilmesi sağlanarak, ortak kültürde buluşmalarına imkân tanındı. Kırsalda yaşayan bir gencin dünya görüşü kazanması ve kentte yaşayan akranı ile ortak paydada buluşması için ortaya konulan projede oluşturulan faaliyetler ile adeta kısa süreli bir ‘insan ilişkileri okulu’ tasavvur edildi.

Çalışmaya Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı da ziyaret edip gençlerle tanışarak deneyimlerini aktardı.

ERZİMDER Başkanı İlbaş: “Biz De Gençlerden Çok Şey Öğrendik”

ERZİMDER Başkanı ve aynı zamanda Aile Sosyal Politikalar Erzurum İl Müdürü Cemil İlbaş gençlik zirvesinin; çocukların sosyal gelişimlerine, toplum karşısında kendilerini ifade etme yeteneklerini açığa çıkardığını, sosyal ve kültürel açıdan özgüvenlerinin gelişmesine fayda sağladığını dile getirdi. Başkan İlbaş: “Gençlerin yeni şeyler üretme, sosyal problemlere çözüm sunabilme ve analiz etme yeteneklerine yüksek oranda katkı sağlayan bu program, gençlerin kendi okullarını temsil etme gibi aidiyet duygusu kazandırdığını görüyoruz. Belirli statüdeki kişilerin öğrencilerimize eğitim vermesi, diyalog kurması, gençlerin gelecekte kendilerine hedef belirlemelerinde önemli ölçüde rol oynayacağı kanaatindeyim. Bu vesileyle bizlere katkılarını esirgemeyen ve gençlerimize geniş bakış açıları kazandıran ve yeni ufuklar açılmasında emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Biz de gençlerimizden çok şey öğrendik. 45 farklı yaşam ve kültür tanıdık. Onlara da öğrenme arzularından ve heyecanlarından dolayı teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Ayrımcılıkla Mücadele, Barış, Genç Hakları, İnsan Hakları, Kültür ve Sanat, Sivil Toplum & Kamu İşbirliği tematik alanlarında yazılan ve Sivil Düşün A.B programı tarafından fon sağlanan proje, ERZİMDER Proje ve Arge birimi tarafından yazılmış ve yürütüldü.