Erzurum’u yasa boğan ölüm

Erzurum’un Yakutiye ilçesinde 25 Kasım günü meydana gelen olayda, Hasan Basri Anadolu İmam Hatip Lisesi 10’ncu sınıf öğrencisi Fatmanur Sarı, hava almak için çıktığı balkonda zeminin buzlanması dolayısıyla kayarak dengesini kaybetti ve 3’ncü kattan aşağı düştü. Ağır yaralanan Fatmanur Sarı hemen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Sarı, 5 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Fatmanur Sarı’nın vefatı ailesini, okul arkadaşlarını ve yakınlarını üzüntüye boğdu. Fatmanur Sarı’nın cenazesinin bugün ikindi namazını müteakip defnedilecek.