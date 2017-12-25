Türkiye’nin en yüksek rakımlı bölgesi olması açısından "Anadolu’nun çatısı" olarak bilinen, yılın büyük bir bölümünde dağ ve tepelerinden kar eksik olmayan Doğu Anadolu’nun, 2026 Kış Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapması amacıyla yetkililer kolları sıvadı.

Palandöken, Konaklı, Kandilli kayak merkezlerine ve atlama kuleleri başta olmak üzere kış sporlarının yapılabildiği önemli tesislere sahip Erzurum’da, 2011 yılındaki 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları (Universiade) ile bu yıl gerçekleştirilen 13. Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF 2017) başarı ile tamamlandı.

Erzurum’un yanı sıra sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun kayak pistleri ile her mevsim yerli ve yabancı turistleri ağırlayan Kars’ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi ve Erzincan’daki Ergan Dağı kış sporlarında öne çıkıyor.

Kış Olimpiyatları 2018’de Güney Kore’nin Pyeongchang şehrinde, 2022’de de Çin’in başkenti Pekin’de yapılacak. Uluslararası Olimpiyat Komitesi, 2018 olimpiyatlarının ardından adaylık başvurularını almaya başlayacak. Erzurum’da 2026 Kış Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapmak için adaylık başvurusunda bulunacak.

Adaylık süreci öncesinde Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından 2026 Olimpik Kış Oyunları için tanıtım videosu hazırlanarak yayınlandı.