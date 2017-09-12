Erzurum’un peyniri de kuraklık kurbanı

Yöreye has olan civil ve peynir ve çökelek (lor) karışımı ile hazırlanan kışlık peynir, bu yıl cep yakacağa benziyor. En ucuz civil peynirin 10-13 lira arasında satışa sunulduğu Erzurum’da, kışlık peynirin kilosunun da 20 lirayı bulması bekleniyor.

Erzurum’da kuraklık vurgunu yiyen bitkisel üretim, hayvancılığı ve dolayısıyla süt üretimini de vurdu. Süt üretiminin geçtiğimiz yıla oranla düşüş kaydettiği Erzurum’da, peynir fiyatları daha şimdiden tavan yaptı. Erzurum’da kışa özel olarak hazırlanan civil peynir, 10 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, bu rakamların önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor. Kışlık peynir için civil peynirle birlikte kullanılan ve halk arasında lor olarak adlandırılan çökelek ise, 5 liradan alıcı buluyor.

SÜT ÜRETİMİ AZALINCA, FİYATLAR TIRMANDI

Erzurum’da bu yıl yaşanan geç don olayı ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, önce bitkisel üretimi, ardından hayvancılığı vurdu. Süt üretiminin geçtiğimiz yıla oranla düşüş kaydetmesi yüzünden peynir ve yağ fiyatları da tavan yaptı. Geçtiğimiz yıl 20 liradan satışa sunulan tereyağı, bu yıl 27-30 lira arasında değişen fiyatlardan alıcı bulurken, durum peynirde de değişmedi. Geçtiğimiz yıl kilosu 7-8 liradan satılan birinci kalite civil peynirin en ucuzu bu yıl 10 liradan satılırken, kışlık olarak basılmak için tercih edilen civil peynir ise, 12-13 liradan satışa sunuluyor.

Erzurum’da peynir imalatçılığı yapan Bahaeddin Karaçam isimli esnaf, süt üretiminin bu yaz mevsiminde düştüğünü belirterek, "Süt üretimi düşünce imalat azalıyor. Mamül az olunca da, fiyatlar yükseliyor. Bu yıl da aynen böyle oldu. Süt üretimi düştü, peynir ve yağ imalatı azaldı. Fiyatlar da bu yüzden anormal bir biçimde fırladı. Geçtiğimiz yıl 20 liradan sattığımız tereyağı, bu yıl neredeyse 30 lirayı buldu. Neredeyse yüzde 40’a varan oranda fiyat artışı oldu. Aynı şekilde peynir fiyatları da arttı. Şu anda orta kalitede civil peynirin kilosu 10 lira. Muhtemelen ilerleyen günlerde bu fiyatlar daha da artacak" dedi.

ERZURUM’DA EYLÜL AYI PEYNİR BASMA AYI

Erzurum’da kışlık peynir hazırlığının başladığını ve insanların bu dönemlerde civil peynir ve lor karışımı ile kışa özel küflü peynir hazırladığını anlatan Karaçam, "Bu ay çok önemli, sıcaklardan soğuklara geçiş mevsimi. Dolayısıyla biz bu döneme peynir basma ayı diyoruz. İnsanlar kilo kilo peynir alıp, kışa hazırlık yapıyor, testilere peynir basıyor. Bu işlem için gerekli olan civil peynir ise, dokunanın elini yakıyor. Kışa ve tuza dayanacak civil peynirin kilosu 12-13 lira. Geçtiğimiz yıl 8 liraya birinci kalite peyniri satıyorduk. Yani geçtiğimiz yıl 15 kilo peynir basan bir aile, aynı masrafa bu yıl 10 kilo basabilecek. İnşallah önümüzdeki yıl süt üretimi artar da, fiyatlardaki yükseliş durur. Aksi halde önümüzdeki yıl tereyağının kilosu 40 lirayı bulabilir" diye konuştu.