Erzurum'un saraç ustası dede mesleğini sürdürmeye çalışıyor

Erzurum'un son saraç ustalarından biri olarak bilinen İlhami Pergel, 40 yılını verdiği dede ve baba mesleğini sürdürmeye gayret ediyor.

Ulaşımın binek hayvanlarla sağlandığı yıllarda gözde mesleklerden sayılan saraçlık günümüzde adeta yok olmaya yüz tutuyor. Gelişen teknolojinin hızına direnemeyen eyer ve semercilik olarak da bilinen meslek, ustalarını birer birer yitirdi. Erzurum'da mesleğin son erbabı olarak bilinen 59 yaşındaki İlhami Pergel dededen ve babadan gelen mesleğini devam ettirmeye çalışıyor.

Sipariş üzerine eyer üretimi ve tamiratı yapan Pergel, bir eyer için üç gün boyunca emek veriyor. Pergel mesleğinde yetişen çırak olmadığı için dükkanında işini iki üniversite bitirmiş oğluyla birlikte yapmaya çalışıyor.

Saraçlık mesleğinin ailede 110 yıllık bir meslek olduğunu ifade eden İlhami Pergel kendisinin mesleği oğluna bırakacağını vurgulayarak "Mesleğimiz yaklaşık 110 yıllık bir meslek. Dedemden, babama, ondan bana benden de oğluma kalacak bu meslek. Benimle birlikte yanımda oğlum çalışıyor iki üniversite bitirdi şu anda üçüncü üniversiteyi okuyor. Bir işe girmedi sırf bu mesleği yapabilmek için. Aslında işimiz zor değil fakat çalışacak eleman bulamıyoruz. Kimse tenezzül etmiyor bu işe bu yüzden elemanda yetişemiyor. Mesleğimiz tarihi bir meslek aslında Osmanlı'dan günümüze ulaşmış bir meslek. Biz yaşlandık daha çalışamıyoruz, zorlanıyoruz yeni yetişen gençler de tek umudumuz. Artık bu iş zenginlere hizmet ediyor. At binme işi önceden köylerde meşhurken, ihtiyaçken şuanda zenginler için zevke dönüşmüş durumda ve bunun için müşterilerimizde değişkenlik göstermeye başladı son yıllarda" şeklinde konuştu.

Doların saraçlık mesleğini dahi etkilediğini belirten Pergel, "Hemen hemen ham maddemizin yüzde 80'i dolar üzerinden geliyor. Önceden deriyi 125 liraya alıyorduk şimdi 300 lira olmuş durumda. Fabrikaların derileri de bu sebepten dolayı bile bize satmak istemiyorlar. Malzemelerimizin çoğu demirden oluyor onlara da zam geldi sırf bu yüzden. Bizim ürünlerimizin ham maddeleri dolar üzerinden geldiği için bizi bile etkilemiş durumda" dedi.