Erzurum’un son saracı

Erzurum’un son saraç ustası olarak bilinen Abdülhamit Akbulut, 37 yılını verdiği dede ve baba mesleğini sürdürmeye gayret ediyor.

Ulaşımın binek hayvanlarla sağlandığı yıllarda gözde mesleklerden sayılan saraçlık günümüzde adeta yok olmaya yüz tutuyor. Bir diğer yandan gelişen teknolojinin hızına direnemeyen eyer ve semercilik olarak da bilinen meslek, ustalarını birer birer yitirdi. Erzurum’da mesleğin son erbabı olarak bilinen 57 yaşındaki Abdülhamit Akbulut dededen ve babadan gelen mesleğini devam ettirmeye çalışıyor. Sipariş üzerine eyer üretimi ve tamiratı yapan Akbulut, bir eyer için bir gün boyunca emek veriyor. Mesleğinde yetişen çırak olmadığı için dükkanında işini tek başına yapan saraç, mesleğinin tarihe karışmasından endişe duyuyor.

Yıllar öncesinde babasıyla birlikte çalışırken kendi tabiriyle kolay para kazanma hevesiyle kuyumculuğa ve oto elektrikçiliğine yönelen ve bu serüvenini 11 yılın sonunda noktalayan Akbulut, “Ben 1968’de yani 8 yaşındayken babamın yanında bu mesleğe başladım. Bir süre çalıştıktan sonra amcam beni ‘Bu meslek yarın bir gün bitecek, çökecek sen gel oto elektrikçisi ol teknolojiye yönel’ dedi. Beni oto elektrikçisine çırak verdi. Gittim 5 yıl orada çalıştım daha sonra ayrıldım. Bir süre sonra da kuyumculuğu önerdiler. Biraz daha temiz iş diye karar verdim çalışmaya başladım. 8 sene sonunda kalfalık dönemine geçince kuyumculuğu da bıraktım” diye konuştu.

Babasının vasiyetini dinledi

Meslek ve hayat hikayesini anlatan Abdülhamit Akbulut, duygu dolu anlar yaşadı. 11 yıl sonunda tekrar babasının yanına döndüğünü belirten Akbulut, “Babamın yanına döndüğümde babam bana vasiyet etti ki; ‘Oğlum sen gittin tekrar döndün geldin. Diğer o yaptığın işler insanı aç bırakır ama meslek aç bırakmaz insanı. Benim sana vasiyetim olsun bu. Ben öldükten sonra da bu mesleği bırakma’ ben de elin yanında ağa olana kadar babamın yanında hizmetkar olurum dedim.”

“Önlem alınmazsa meslek kaybolacak”

8 yaşından beri saraçlık yapan Akbulut, “Ben daha öncesinde farklı mesleklerde de çalıştım ancak dede ve baba mesleğim saraçlığa gönül verdim. Şimdi nerdeyse tekiz yetişen kimse yok. Meslek böyle giderse önümüzdeki yıllarda kaybolup gidecek. Biz şu anda saraçlığı sürdürmeye çalışıyoruz ama hiç çırak yetiştiremiyoruz. Devlet desteği gibi konularda destek bekliyoruz. Gün gelecek ki bu meslek kaybolup gidecek. Şimdiden önlem alınmazsa eğer meslek kaybolacak” dedi.