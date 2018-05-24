Erzurum’un tablosu, Üç Kümbetler Projesi çok yol aldı

Proje alanında alt yapı çalışmaları bitirildi, 11 adet, bakımsızlık nedeniyle yıkılmış Erzurum konağı aslına uygun olarak yeniden yapıldı. Müze binası ilerliyor, tarihi Hafız Paşa İlkokulu binası tamamlanmak üzere. Çevre düzenlemesi bu yaz tamamlanacak Üç Kümbetler, yerli ve yamancı turistlere hizmet vermeye başlayacaktır. Proje alanı barındırdığı 6 anıtsal eser ve 22 sivil mimari örneğiyle Erzurum’da tablo görüntüsü oluşturacak. Projenin mimarı Ali Korkut, Üç Kümbetlerin Erzurum’un siluetini değiştireceğini belirtiyor.

Erzurum Merkez Yakutiye İlçe Belediyesi tarafından yürütülen Üç Kümbetler Projesi, hızla ilerliyor. Belediye Başkanı Ali Korkut’un iğne oyası gibi işlediği tarihi yarımada için, "Erzurum’un tablosu" değerlendirmesi yapılıyor. Bu tabloda 6 anıtsal eser yer alıyor. Bunların restorasyonları yapılacak, işlevler verilecek. 19 sivil mimari örneği bulunuyor, restorasyonları yapılıyor, yıkılan 11 konak aslına uygun olarak yapıldı, ortaya çıkarıldı. Üç Kümbetlerde ayrıca Kent Müzesi ve ziyaretçi karşılama merkezi ile zengin içeriğini genişletiyor. Yöresel yemeklerin yenileceği bir çarşı hüviyetini alacak Arasta, butik oteller ihale sürecinde. Kapalı kent merkezi, kent park ise projesi tamamlanmış olmakla birlikte çalışmaları sürüyor.

Üç Kümbetler Projesi ve rakamların dili

Başkan Ali Korkut’un anlatımıyla; Üç Kümbetler proje uygulama alanı 150 dönümden oluşmaktadır. Belediye kamulaştırmalar için 720 binayı yıkarken, 100 milyon lira civarında hak sahiplerine ödeme yapmış. Kamulaştırma sürecinde, 5 bin kişiyle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiş, hak sahiplerinin yüzde 95’i ile gönül rızasıyla anlaşmaya varılmış. yüzde 5 ise mahkeme kararıyla kamulaştırılmış.

Belediye Başkanı Ali Korkut, "Alanda 6 adet anıtsal eserin çevresini açtık, 19 sivil mimari örneği gün yüzüne çıkarıldı. Süreçte 6 anıtsal eserin restorasyonu yapılacak, işlev verilecek. 19 sivil mimari örneğiyle ilgili restorasyon çalışmalarımız sürüyor. Alanda yapımı süren kent müzesi tamamlanarak, ziyaretçi karşılama merkezi ile birlikte bu yıl içerisinde hizmete girecek. Kent Müzesinin ödeneğinin çıkarılmasında desteğinden dolayı Başbakan Yardımcımız Recep Akdağ’a teşekkür ediyorum. Yöresel yemeklerin yenileceği, ürünlerin tanıtılacağı bir arasta yapılacak. Proje alanı, çarşısı, butik otelleri, kültür merkezi ile tarihi bir yarımada farklı bir yaşam sunacak. Üç Kümbetlerde bu yıl çevre düzenlemesiyle projenin yüzde 45-50’lik bir kısmı tamamlanmış olacak. 2019 yılında Üç Kümbetler bir tablo gibi ortaya çıkacaktır" dedi.

Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, proje ile görselliğe önem verildiğini, şehircilik kimlik ve kişiliğine katkı sunulacağının altını çiziyor. Korkut, "Amacımız burayı Erzurum’un en önemli tablosu konumuna getirmektir. Açık hava müzesi konumuna getirmektir. İnşallah tamamlandığında şehir farklı bir şehir olacak. İddia ediyorum, doğu Anadolu’nun merkezi konumunda bir şehir. En önemli merkezlerinden bir şehir, ve bu şehir 2 yıl sonra hak ettiği yerde olacak şekilde, mimari üslubuyla tarihi değerleri ön plana çıkarılmış şekliyle yerini alacaktır. Bu proje Erzurum’a vizyon kazandıracak bir proje. Burası Erzurum’un kalbinde yerleşen bir kültür aksı konumuna gelecek" şeklinde konuştu.