Diğer
Kategoriler
03 Ağustos 2018 11:22

Erzurum’un yüksek kesimleri beyaza büründü

Erzurum’un Horasan ilçesinde etkili olan dolu yüksek kesimleri kar gibi beyaza bürüdü.

Erzurum’un yüksek kesimleri beyaza büründü

03 Ağustos 2018 11:22


Erzurum’un Horasan ilçesinde sağanak yağış ve dolu etkili oldu. Kent merkezi ile merkeze bağlı Kadıcelal köyü arasında etkili olan sağanak bir süre sonra yerini doluya bıraktı. Dolu yağışı yüksek kesimleri kar gibi beyaza bürüdü.


Öte yandan Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan’da öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgarın zaman zaman orta kuvvette, yağış anında kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç