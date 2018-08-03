Erzurum’un yüksek kesimleri beyaza büründü

Erzurum’un Horasan ilçesinde sağanak yağış ve dolu etkili oldu. Kent merkezi ile merkeze bağlı Kadıcelal köyü arasında etkili olan sağanak bir süre sonra yerini doluya bıraktı. Dolu yağışı yüksek kesimleri kar gibi beyaza bürüdü.

Öte yandan Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan’da öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgarın zaman zaman orta kuvvette, yağış anında kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.