ESAV Ankara’daki Erzurumluları iftarda buluşturdu

Keçiören Ihlamur Vadi de gerçekleştirilen iftar yemeğine yüzlerce Erzurumlunun yanında Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ve Ak Parti 4. Sıra Milletvekili adayı Orhan Yeğin’de iştirak etti.

İlahiler eşliğinde huzur içerisinde açılan iftardan sonra program başladı ve katılanlar adeta Erzurum’u Ankara’da yaşadı.

Programın sunuculuğunu Halk Ozanı Şerif Çöpürgensli yaptı. Çöpürgensli gerek sahneyi kullanma gerekse ses, mizaç ve anons arası okuduğu şiirlerle tecrübesini konuşturdu. Programın açılış konuşmasını ESAV Başkanı Veysel Karani Aksungur yaptı. Genel Başkan Aksungur, amaçlarının Erzurum Kültür ve medeniyetini unutturmamak ve gurbetteki dadaşlara Erzurum’un manevi havasını teneffüs ettirmek olduğunu söyledi. Çok sayıda bürokrat, iş adamı ve sivil toplum örgütü temsilciler ile yoğun bir hemşeri grubunun katıldığı iftar programı oldukça candan bir program oldu.

Erzurum Erkek Barlarının Tey Teyy Teyy leri katılımcılardan Can Cann Caannn diye karşılık buldu. Daha sonra sahne alan Erzurumlu şair Zekiye Çomaklı ‘Dadaş Kızıyım’ şiirini okurken duygusal anlar yaşandı. Çomaklı katılımcılar tarafından ayakta alkışlandı.

Türk Halk Müziği sanatçısı, Nurullah Akçayır okuduğu birbirinden güzel parçalarla geceye neşe kattı. Erzurum yöresine özgü oyun havalarıyla programa katılanlara bol bol halay halay çektirdi. Yediden yetmişe ve Vakıf Başkanı ile katılan protokolünde gönlünce halay çekip eğlendiği program yeni bir iftarda buluşma temennisiyle son buldu.