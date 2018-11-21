Eski araç zincirleri yeniliyor

Erzurum'un Oltu ilçesinde egzoz ustası Salih Çelik, atıl durumdaki araç zincirlerini yenileyerek ekonomiye kazandırıyor.

Oltu Doğutaş Sanayi Sitesinde 28 yıldır egzoz ustası olarak çalışan Salih Çelik (42) atıl durumdaki araç zincirlerini bakım onarımını yaparak yeniden kullanımını sağlıyor.

Kış aylarının yaklaşması nedeni ile zincir tamir ve bakımını yaparak kışa hazırlandıklarını kaydeden Çelik, “Yeni otomobil zincirleri 300 lira ben tamirini 10 ile 40 lira arasında yapıyorum. Kamyon zincirlerinin yenisi 800 lira ben 60-70 liraya tamir ediyorum. Ayrıca zincirlerini tamir ettiğim kişilere zincir nasıl kullanmaları yönünde bilgilerde veriyorum” dedi.