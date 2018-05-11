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11 Mayıs 2018 16:29

Eskiçağ’da Erzincan Kaleleri kitabı

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Prof.

Eskiçağ’da Erzincan Kaleleri kitabı

11 Mayıs 2018 16:29

Dr. Alpaslan Ceylan ve Erzincan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi, Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Üngör tarafından “Eskiçağ’da Erzincan Kaleleri” adlı araştırma kitabı yayınlandı.


Kitapla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ceylan şunları söyledi; “1998 yılından itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izni ve Atatürk Üniversitesi-TTK’nın desteği ile geniş bir ekip tarafından Erzurum-Erzincan-Kars-Iğdır ve Ardahan’da yüzey araştırmaları yapmaktayız. Bu yüzey araştırmaları esnasında çok sayıda arkeolojik yerleşme, kale, kaya mezarı, yazıt ve Erken dönem Türk kültürüne ait veri topladık. Kazı ve yüzey araştırmalarımız sonucunda Erzincan ile ilgili olarak çok sayıda makale, bildiri ve kitap yayınlanmıştır. Daha önce ve şimdi yapmış olduğumuz çalışmalarımızın Erzincan ile ilgili olan tarihi ve arkeolojik verilerini yani, kaleleri bu kitapta topladık. Kuzeydoğu Anadolu’nun Anadolu bozkırına açılan Erzincan Ovası’nın coğrafyası, tarihçesi ve arkeolojik özellikleri ile Eskiçağın önemli savunma yapıları olan kaleleri içeren bu kitapta okuyucular, bölgenin erken tarihi ile ilgili önemli bilgiler bulacaktır. Yayınlamış olduğumuz bu eserler, bölgenin Eskiçağ tarihi bakımından büyük bir önem arz etmekte ve gelecek nesiller için kaynak eser olma özelliği taşımaktadır. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmekte olup, şimdilerde Erzurum ile ilgili olan kitabımız yayınlanacaktır. Bu vesile ile Doğu Anadolu’nun her alanda lokomotifi sayılan ve köklü bir geçmişe sahip olan Atatürk Üniversitesi’ne ve rektörümüz, Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya çok teşekkür ederiz.”




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