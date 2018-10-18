Eski'de yangın tatbikatı yapıldı

ESKİ Genel Müdürlüğü hizmet binasında mesai saatlerinde gerçekleştirilen yangın tatbikatında hareketli dakikalar yaşandı. ESKİ Genel Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği birimi tarafından organize edilen yangın tatbikatında senaryo gereği yangın alarmıyla kurumda çalışan 185 personel birkaç dakikada tahliye edildi. Güvenlik için acil önlem olarak destek hizmetleri görevlilerince binanın elektrikleri kesilerek ilgili makamlara bilgi verdi. Alevlerin yükselmesi sonrası olay mahalline İtfaiye ekipleri ulaştı. ESKİ'ye kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Üst katlarda bulunan ve duman nedeniyle merdivenleri kullanamayarak mahsur kalan personel, İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. ESKİ Genel Müdürlüğü'nde dumandan etkilenen personeller de hastanelere sevk edildi. Binada güvenliğin sağlanmasının ardından binaya giren 4 itfaiyeci bina içinde ayrıntılı bir inceleme çalışması yaparak, binada başka bir kazazede bulunup bulunmadığını tespit etti. Hasar tespit çalışmaları sonrası yangın tatbikatı başarıyla tamamlandı. Tatbikatta daha sonra eğitim çalışması yapıldı. İtfaiye ekipleri, yangın söndürme teknikleriyle ilgili personele eğitim verdi. ESKİ Genel Müdürü Remzi Ertek, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, iş sağlığı ve güvenliği için bu tür eğitimlerin önemli olduğunu söyledi. Her bireyin huzurlu bir şekilde çalışma hayatını sürdürmesine ESKİ Genel Müdürlüğü olarak önem verdiklerini ifade eden Genel Müdür Ertek, “Ordular savaşta başarı elde edebilmeleri için yıl içerisinde tatbikat yaparlar. Bizim de çalışan personelimiz bu eğitici faaliyet ile birlikte yangın konusunda acil durum tecrübesi de kazanmış oldu” dedi.