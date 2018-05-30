Su borçları yapılandırmasının vatandaşlar için önemli bir fırsat olduğunu belirten yetkililer, şunları kaydetti: “11/5/2018 tarihli ve 7143 Sayılı vergi ve diğer bazlı alacakların yeniden yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, 18/5/2018 tarihli ve 30425 sayılı resmi gazetede yayımlanmış ve yapılandırmaya ilişkin hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. 31/3/2018 tarihinden (Bu tarih dâhil) önce olduğu halde kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan su ve atık su bedeli alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakları (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) kanun kapsamına alınmıştır. Kanunun 2’inci maddesi hükmünden yararlanmak isteyenlerin, 31 Temmuz 2018 tarihine (bu tarih dâhil) kadar borçlu Abone İşleri Dairesi Başkanlığı’na bulundukları tahsil dairelerine başvurmaları gerekmektedir. Madde kapsamında yapılandırılan borçların ilk taksit ödeme süresi içinde tamamen ya da ikişer aylık dönemler halinde azami on sekiz eşit taksitte ödenmesi mümkün hale gelmektedir. 1 Ekim 2018 (30/9/2018 tarihli Pazar gününe rastladığından ) tarihi mesai saati bitiminde sona ermektedir. Kanunun 9’uncu maddesi hükmü ile azami taksit süresi 18 eşit taksit olarak belirlenmiş olmakla birlikte 6, 9 ve 12 eşit taksitte ödeme seçenekleri de bulunmaktadır.

7143 Sayılı Kanun’un 9’uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendinde hesaplanan tutarların taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili maddelere göre belirlenen tutar; Altı taksit için(1,045) / Dokuz eşit taksit için (1,083) / On iki eşit taksit için (1,105) / On sekiz eşit taksit için (1,15)

olarak ödenmesi koşuluyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında en fazla iki taksit süresince ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, kanun hükümleri ihlal edilmiş sayılmayacak ve ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının borçlunun başvuru sırasında tercih ettiği taksitlendirme süresinin son taksitini izleyen ayın sonuna kadar, geciken her ay ve kesri için 6183 sayılı kanunun 51’inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla kanun hükümlerinden yararlanılacaktır.”

Müracaat ve ödeme yerleri

Su borçları yapılandırmasından faydalanmak için il merkezinde ESKİ Genel Müdürlüğü, Abone İşleri Daire Başkanlığı, Palandöken İlçesi 2. Marketler Tahsilât Şubesi, Yakutiye İlçesi Yeğenağa Tahsilât Şubesi ve Sanayi Tahsilât Şubesi, Aziziye İlçesi Milli Egemenlik Caddesi Tahsilât Şubesi ile Ilıca Tahsilât Şubesi’ne, diğer 17 ilçede ise ESKİ Genel Müdürlüğü’nün ilgili birimlerine müracaat edilebiliyor. Yapılandırma sonrasındaki ödemeler ise ESKİ Genel Müdürlüğü’ne bağlı tahsilat vezneleri, anlaşmalı bankalar, PTT şubeleri, anlaşmalı ödeme noktaları ile www.eski.gov.tr adresindeki online ödeme noktasını tıklayarak kredi kartı ile yapılabilmektedir.