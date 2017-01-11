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11 Ocak 2017 16:30

ESKİ’nin çalışanlarına uygulamalı İş Güvenliği eğitimi

ESKİ’nin çalışanlarına uygulamalı İş Güvenliği eğitimi

11 Ocak 2017 16:30

Büyükşehir Belediyesi Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan personele 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında uygulamalı eğitim semineri verildi.
ESKİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından, Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı ile Su ve Kanal İşletme Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan personellere İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında “Kapalı Alanda Çalışma ve İş Güvenliği” konulu uygulamalı eğitim yaptırıldı. İş Güvenliği Uzmanı tarafından yapılan sunumda, çalışan personele İş Sağlığı ve Güvenliği hakkında genel bilgiler ile iş kazaları ve mesleki hastalıklarla ilgili bilgiler de verildi. Kapalı alanlarda yapılan çalışmalara gerekli önemin verilmesi vurgulanırken, risk değerlendirmelerinin yapılarak, kapalı alanlarda yapılan çalışmalarda ne gibi tehlikelerin olduğu da anlatıldı. Yetkililer, “ESKİ Genel Müdürlüğü çalışanlarımızın vatandaşlarımıza daha verimli hizmet sunabilmesi için, personelimizin sağlığına ve güvenliğine büyük önem veriyoruz. Bizim için halkımızın memnuniyeti gibi çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği de çok önemlidir” dedi.



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