Eslamer'de dermapen tedavisi

Uzman Estetisyen Arzu Tümerdem, Eslamer Lazer ve Güzellik Merkezinde dermapen tedavisi yaptıklarını ifade ederek, “Cildi derinden etkileyen tedavi yöntemi dermapen” dedi.

Dermapenin, cildin en üst tabakası olan epidermise zarar vermeden, cildin derinden yenilenmesini sağlayan bir mikro iğneleme yöntemi olduğunu kaydeden Uzman Estetisyen Arzu Tümerdem, şu bilgileri verdi:

“BU uygulamadaki amaç minumum epidermal hasarla, ciltte kontrollü birçok ufak yara oluşturarak, cildin kendi iyileşme mekanizmasını harekete geçirmektir. Ayrıca mikroskobik kanallar oluşturmadan hemen öncesinde veya sonrasında uygulanacak mezoterapi ve PRP'nin daha hızlı ve daha derine etki etmesini sağlar. Uygulama ile oluşturulan mikro kanallar derinin kendi kollajenini aktifleştirir, büyüme faktörleri ortama çeker, kan dolaşımını artırır, kollajen artışıyla birlikte deriye hacim ve dolgunluk kazandırır, iyileşme sürecinde deriyi yeniden yapılandırır. Başlıca kullanım alanları cilt yenilenmesi ve gençleşmesi, ince çizgilenmelerin yok edilmesi, derin kırışıklıkların azaltılması, güneş hasarlı derinin tedavisi, boyun ve dekolte ince kırışıklıkları, sivilce izleri tedavisi, cilt lekeleri tedavisi, el cildi gençleştirilmesi.”

Uzman Estetisyen Arzu Tümerdem, Erzurum'da yazın güneş ışınlarının dik düşmesi ve kış aylarında soğuk yanmaları nedeniyle dermapen tedavisinin sıklıkla kullanıldığını belirterek, “Özellikle sivilcelenmenin yoğun olduğu 18- 25 yaş arası guruba da bu tedaviyi uygulamaktayız. Ekim ve mayıs ayları harici her ay bu tedavi ideal uygulanabilir” dedi.