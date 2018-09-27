Eslamer'de güzelliğin yeni yöntemi oksijen bakımı

Cildi gençleştirici farklı bir bakım olarak şimdilerde tercih edilen oksijen bakımına talebin arttığını belirten Eslamer Lazer ve Güzellik Merkezi estetisyenlerinden Tansu Güler, kış mevsimine girerken ve kış mevsiminde oksijen bakımının yaptırılmasını gerektiğini kaydetti.

Tansu Güler, sigaranın oluşturduğu tahrip ve solgun ciltler için özel oksijen bakımı yaptıklarını ifade ederek, “Kırışıklıkları ve çizgileri yok ediyor. Kendi özel ürünlerini oksijen basıncıyla birlikte cilt altındaki dokulara kadar indirip, cilde iyice nüfuz etmesini sağlayan bir uygulama. Bu bakımla kentsel yaşamın verdiği hasarların önüne geçiliyor. Cilt sakinleştiriliyor. Cildi kurumadan koruyan özel bir bakım. Bu bakımla ölü hücreler emilir, sebum artıkları soyulur, arındırıcı bir bakımdır.” dedi.

Eslamer Lazer ve Güzellik Merkezi estetisyenlerinden Tansu Güler, “Kil ve esansiyel yağ karışımından oluşan bu bakım gözeneklerde biriken kirleri emer cilt hücrelerine oksijen verir. Cildin nefes almasını ve yeniden canlanmasını sağlar” diye konuştu.