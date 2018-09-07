Eslamer’de led maske tedavisi

Uzman Estetisyen Sertap Gözübüyük, Eslamer Lazer ve Güzellik Merkezinde led maske tedavisinin uygulama akne, ödem azaltmada, plastik ameliyatlar sonrasında, kimyasal peeling sonrasında, güneş ve yaşlanmaya bağlı lekelerde, doku yenilenmesinde, cilt bakımında, cilt lekelerinde dahi etkili sonuçlar verdiğini belirtti.

Uzman Estetisyen Sertap Gözübüyük, “Günlük hayatta kullanılabilen bir uygulamadır. Belirli dalga boylarında farklı renk alan ışınların cilde yansıtılmasıyla uygulanır. Vücudumuza müdahale etmeden cildimizin kendi kendine yenilemeyi tetikleyen bir sistemdir.” dedi.

Renklere göre kullanım alanları hakkında bilgi veren Uzman Estetisyen Sertap Gözübüyük, “Mavi ışık: Akne, Porphyrins bakterisi içerir. Mavi ışık yüksek afinite özelliği sayesinde Porphyrins bakterisini öldürebilecek dalga boyutundadır. Mavi ışık aşırı hassas ciltlere yatıştırıcı bir etki gösterir.

Yeşil ışık: Cildi sakinleştirir ve hassasiyetini alır. Karma cilt tipleri için uygundur. Yeşil ışık melanositleri üreten hücreleri hedef alır. Fazla melanin üretimini engeller, melaninin cildin yüzeyine doğru çıkmasını önler. Melanin yığılımını parçalayarak var olan lekeleri ve renk bozulmalarını önler.

Kırmızı ışık: Kolajen üretimini stimüle eder. Kolajen, hasarlı dokuların tamirinde ve yaşlı dokuların yenisi ile değişiminde kullanılan en önemli proteindir. Gözenekleri sıkılaştırır. Cerrahi operasyon sonrası şişliğin giderilmesinde ve belirgin kırışıklıkların ortadan kaldırılmasında oldukça etkilidir.” diye konuştu.

Eslamer Lazer ve Güzellik Merkezinde vatandaşların led maske tedavisine yoğun talep gösterdiklerini kaydeden Estetisyen Sertap Gözübüyük, “Erzurum soğuk havasıyla bilinen bir ilimiz. Ancak Erzurum’da güneş ışınları dik düştüğü için daha yakıcı oluyor. Erzurum’da cilt yanığı vakaları oldukça fazla. Led maske tedavisi ideal çözüm” şeklinde konuştu.