Esmek kursiyerleri el emeklerini sergiledi

Sanat ve Meslek Edindirme kurslarının Havuzbaşı kent meydanında ki yıl sonu sergisi açılışına, Büyükşehir Belediye Erzurum Başkanı Mehmet Sekmen, Büyükşehir Belediye Erzurum Genel Sekreteri Ali Rıza Kiremitçi, AK Parti Meclis Grup Başkan Vekili Hüseyin Koçan, ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Görüldüğü gibi Erzurum’un farklı bölgelerinde bu kurslarımız devam ediyor ve her yaştan arzu eden her insanımıza kadın erkek demeden, genç yaşlı demeden eğitim vermenin onurunu yaşıyorum. Esmek kurslarımız da hakikaten 1 yıl boyunca buraya katılan kursiyerlerimize değişik alanlarda meslekler öğretildi gayretler gösterildi ve bunun sonucunda 26 bin kişiye eğitim verildi. Biraz sonra açılışını yapacağımız sergide önemli eserler meydana getirildi” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve davetliler serginin açılışı sonrası kursiyerlerin hazırladığı sergiyi gezdi.

Sergide el sanatlarından müzik kurslarına bir çok dalda gerçekleştirilen faaliyetler sergilendi.