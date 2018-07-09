Esnaf emekli olabilecek

SGK ile Ziraat Bankası arasında işbirliği protokolü imzalandığını kaydeden Başkan Fırat, “Bir önceki protokolden yararlanamayan esnaf ve sanatkarımıza uzun vadeli kredi kullanarak emekli olması için yeni bir fırsat verildi. Banka bu kez kredi verirken esnafın mali sicilini bahane etmemeli’ dedi. Birikmiş prim borcunu ödeyerek emekli olmak isteyen çok sayıda esnaf ve sanatkar olduğunu anımsatan ESOB Başkanı Rasim Fırat, imzalanan protokolün esnaf ve sanatkara emeklilik yolunu açacağını dile getirdi. Bu durumun bankalar açısında da bir risk taşımadığını kaydeden Başkan Fırat, “Protokol gereği, emekli olan esnafın aylığından belli oranlarda kesinti yapılarak kredi geri ödenecek. Sigortalılar, SGK’ya olan borçları için, aylık 1,28 faiz oranı ile 60 aya kadar vadeli kredi kullanabilecek. Borcunu yapılandırmak isteyenler için başvuru süresi 31 Temmuz’da sona eriyor. Emekli olmak isteyen esnafımız bu tarihten önce Sosyal Güvenlik İl / Merkez Müdürlüklerine başvurusunu yapmalı” dedi.

FIRSATI İYİ DEĞERLENDİRİN

Esnaf ve sanatkarların piyasaya göre düşük faizli olan kredi fırsatını iyi değerlendirmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Fırat, SGK ile Ziraat Bankası arasında imzalanan protokolden yararlanılması gerektiğinin altını çizdi. Başkan Fırat, “Birikmiş prim borcunu ödemesi durumunda emekli olabilecek esnafımıza yönelik bu protokol, askerlik ve doğum borçlanması yaptığı takdirde emekli olma hakkına sahip olacak esnafımızı da kapsıyor. Konuyla ilgili olarak Birlik ve Federasyonlara genelge ile gerekli duyuru yapıldı. Protokol ile yaşını ve sigortalılık süresini doldurmuş ancak borcu nedeniyle emekli olamayan vatandaşlarımızın mağduriyeti giderilecek, devlet de alacağını tahsil etmiş olacak. Mali açıdan yeterli imkânı olmayanlar, borçlarını yapılandırılması için verilen bu fırsatı çok iyi değerlendirmeli. Banka ise protokol kapsamında esnafa kredi verirken mali sicili kesinlikle bahane etmemeli” diye konuştu.