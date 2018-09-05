Esnafa yüzde 50’ye varan indirimli telefon ve internet

Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nin (ESOB) Çamkıran Grup distribütörlüğündeki Millenicom Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. ile imzaladığı protokol esnafa nefes aldıracak.

Esnaf ve sanatkârların, sabit telefon ve internet hizmetlerini daha uygun fiyatla kullanmalarını sağlamayı hedefleyen ESOB, bu anlamda önemli bir adım attı. Başkan Rasim Fırat’ın girişimleriyle Millenicom Telekomünikasyon A.Ş. yetkilileriyle yapılan görüşmelerin ardından ESOB üyelerine özel telefon ve internet paketi hazırlandı.

Cayma bedelini bile millenicom karşılayacak

Protokol gereği ESOB üyesi tüm işyerlerine her yöne 500 dakikalık ses paketi için 29,99 TL, internet için de 8 mbit’ten 35 mbite kadar sınırsız ve adil kullanım kotası olmadan (sabah 07.00’den akşam 19.00 arası) 40,99 TL fiyatlandırma yapıldı. Ayrıca internet hizmetinde taahhüdü olan tüm üyelerin 200 TL’ye kadar olan cayma bedellerinin de Millenicom tarafından karşılanması sağlandı.

Üyeler bağlı odalara müracaat edecek

Erzurum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat, Çamkıran Group Yönetim Kurulu Başkanı Ali Hikmet Çamkıran, Millenicom Telekomünikasyon A.Ş. Türkiye Kurumsal Satış Müdürü Sercan Hepgüler ve ESOB Genel Sekreteri Cüneyt Acir’ın imza attığı protokol kapsamında özel tarifeden yararlanmak isteyen esnaf vesanatkarlar bağlı bulundukları odalara müracaat edecekler.

Başkan Fırat: “Faturalar yarı yarıya düşecek”

Esnaf Sarayında düzenlenen imza töreninin ardından oda başkanları ve sekreterlerine bilgilendirme toplantısı yapılırken, Başkan Rasim Fırat, protokol kapsamında faturaların yarı yarıya düşeceğini belirtti. Üye işyerlerinin şu anda kullandıkları sabit telefon ve internet hizmetini daha hızlı ve daha fazla dakikayla yüzde 50’ye varan oranda indirimli kullanacağını kaydeden Başkan Fırat, şunları söyledi. “Telefon ve internet faturaları esnaf ve sanatkârlarımızın kronik giderlerinden biri. Daha öncede faturaların daha uygun ve hesaplı olması için bir takım girişimlerimiz olmuştu. Ancak bu kez faturalarda ciddi bir indirim sağlayacak protokole imza attık. Türk ekonomisine darbe girişiminin yapıldığı bu dönemde üyelerimiz telefon ve internet faturalarını daha hesaplı bir şekilde ödeyecek.”