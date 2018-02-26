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26 Şubat 2018 09:08

Esnaftan Mehmetçiğe destek

Erzurum Kereste İmalatçıları Odası Başkanı Mustafa Kumbasar, TSK Mehmetçik Vakfı Erzurum Temsilciliğini ziyaret ederek esnaf adına vakfa bağışta bulundu.

Esnaftan Mehmetçiğe destek

26 Şubat 2018 09:08


TSK Mehmetçik Vakfı Erzurum Temsilcisi Emekli Albay Sabri Topdağı, gösterilen hassasiyetin kendilerini, şehit ailelerini ve gazileri çok mutlu ettiğini söyleyerek teşekkür etti.


Kereste İmalatçıları Odası Başkanı Mustafa Kumbasar, “Bizler için canlarını feda eden ve gazi olan vatanın yiğit evlatlarının ailelerine yapılacak yardımlara destek olmak amacıyla başlattığımız kampanyaya Kereste İmalatçıları Odası ve Mahrukatçılar Odası esnafımız çok büyük ilgi gösterdiler. Tüm askerlerimize ve emniyet güçlerimize sağlık ve başarılar diliyoruz. Allah hepsini korusun, görevlerinde başarılar nasip etsin.” dedi.




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