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ESOB Başkanı Rasim Fırat: “Ahilik felsefesinin ortak paydası insandır”

Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Rasim Fırat, Ahiliğin; toplumda yaşayan herkesi birbirine yaklaştıran, kaynaştıran, dost edindiren ve dayanışma kurulmasını sağlayan bir olgu olduğunu belirtti.

Başkan Fırat, Yılın Ahisi seçilen Zihni Karslıoğlu'nu tebrik etti.


Ahilik kültürü ve felsefesinin, toplumsal hayatın ortak paydası olan insanı esas aldığını anımsatan ESOB Başkanı Rasim Fırat, bu geleneğin gelecek kuşaklara taşınması için çalıştıklarını söyledi. Günümüzün esnaf odalarına benzer bir işlevi olan Ahiliğin iyi ahlak, doğruluk, kardeşlik ve yardımseverliğin kısacası bütün güzel meziyetlerin birleştiği bir sosyo-ekonomik düzen olduğunu kaydeden Başkan Fırat, “Kaliteli üretim, sosyal güvenlik, işçi ve işveren ilişkileri, hizmet içi eğitim gibi uygulamalarıyla Ahilik, günümüzdeki işletmelere de yol gösterici olabilecek çağdaş niteliklere sahiptir. İnsanlar arasındaki ticari ve toplumsal ilişkilerde; dürüstlük, güvenirlilik, iş ve meslek ahlakına saygı, hak ve hukuka riayet etme, saygılı, şefkatli, cömert ve güler yüzlü olma ilkeleri esas alınmış ve bu insani değerler toplum tarafından bir hayat tarzı olarak da benimsenmiştir. Tüm insanlara hizmet götürmeyi amaçlayarak, bu doğrultuda yapılanmalar oluşturan Ahilik, tüm yönleriyle hayat biçimine dönüşmüş, başka kültürlere ve toplumlara esin kaynağı olmuştur” dedi.


ESOB'A TEŞEKKÜR ETTİ


Erzurum'da da çeşitli etkinlikler kutlanan Ahilik Haftası'nda Yılın Ahisi seçilen 75 yaşındaki marangoz ustası Zihni Karslıoğlu, memnuniyetini dile getirdi. Asırlarıdır süren bu geleneğin bir parçası olmaktan gurur duyduğunu söyleyen Karslıoğlu, ESOB Başkanı Rasim Fırat ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

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