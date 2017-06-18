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18 Haziran 2017 09:03

ESOB davasında son kararı Yargıtay verecek

ESOB davasında son kararı Yargıtay verecek.

ESOB davasında son kararı Yargıtay verecek

18 Haziran 2017 09:03


ESOB’da yaşanan zimmet davaları ile ilgili geçtiğimiz hafta Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesinde karara bağlanan zimmet davalarının ilkinde birlik başkanı ve yönetim kurulu üyelerine görevi kötüye kullanma cezası verilmesi ile ilgili yapılan açıklamalara cevap veren Matbaa, Kırtasiye ve Tabelacılar Esnaf Odası Başkanı Hikmet Karaca, “Henüz süreç bitmedi, asıl zimmet davası Yargıtay 5. Ceza dairesinde karar aşamasındadır.” dedi.


Karaca yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti. “Mahkemenin görevi kötüye kullanma kararına sevinip ‘Aklandık’ diye pişkince basına beyanat veren Birlik Başkanı Rasim Fırat, bir anlamda yaptıklarının yanında böyle bir cezanın sevincini yaşayarak asıl büyük suçu olan zimmetten kurtulduğunu ağzıyla ifşa etmiştir. Avrupa Birliği Hibe Programları kapsamında yapılan projelerin yürütülmesinde yetki verdiğimiz Rasim Fırat ve Genel Sekreterin sorumluluğunda meydana gelen zimmet ve görevi kötüye kullanma hadiseleri ile ilgili davalar henüz bitmemiş ve Yargıtay 5. Ceza Dairesinde sonuca bağlanmamış bir zimmet davası daha bulunmaktadır.”




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