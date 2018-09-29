Estetik operasyonla ‘gamze' sahibi olabilirsiniz

Dr. Yavuz Selim Yıldırım, estetik operasyonla gamze sahibi olmanın mümkün olduğunu söyledi.

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç.Dr. Yavuz Selim Yıldırım, “Gamze isim olarak “melek dokunuşu” “şans” gibi anlamlara gelmektedir. Gamze güzelliği simgeler. Gamze'li kişiler bebek yüzlü, neşeli ve sevimli olarak adlandırılır. Gamze nasıl oluşur ? Aslında genetik bir problemdir çoğunlukla iki taraflı görülür, nadiren tek taraflı olur. Anne karnında yüz kaslarından “zygomaticus” kasındaki kısa gelişmeye bağlı olur. Kas dokusu kısa geliştiği için cilt ve cilt altı bölgeye yapışır ve gülümseme ile ''Gamze'' ortaya çıkar. Doğumdan itibaren görülür, özellikle küçük çocuklar güldüklerinde gamzeleri ile çok sevimli hal alır. Gamzeler her zaman güzellik, mutluluk ve sevimlilik ölçütü olarak görülür. Yüzde iki yanakta oluşabildiği gibi çenede de oluşabilir. Vücudun diğer yapılarında da görülebilir. Anatomik olarak oluşan bir kusur bu sayede insanın gülümsemesine güzellik ve çekicilik katmaktadır” dedi.

Gamze için bir diğer önemli gerçeğin ise genetik olarak aktarılması olduğunu ifade eden Dr. Yıldırım, “Annede babada birinde olması durumunda çocuğuna geçme ihtimali yüzde 25 iken, her ikisinde var ise çocuğuna geçme ihtimali yüzde 50 yüzde 100 arasında değişmektedir. Gülünce yanaklarında güller açar” deyiminin tam karşılığı olan “Gamzeler” için bir çok şarkı türkü şiir söylenmiştir. Genetik bir problemin herkes tarafından güzellik olarak algılanması, sahiplerine sevimlilik ve çekicilik katması oldukça ilginçtir. Gamzeler kadınlarda ve erkeklerde eşit oranda görülür, yaşla beraber bir kısmı kaybolabilir. Gamzeler sonradan oluşmaz ancak, yüzdeki mimik çizgilerine denk gelen Gamzeler daha sonradan belirgin hale gelebilir. Gamze'li insanların fazla kilo almasıyla Gamze kaybolabilir ya da zayıfladıktan sonra Gamzeler belirgin hale gelebilir” ifadelerini kullandı.

Sonradan Gamze sahibi olmak isteyenlerin ancak estetik operasyonla gamze sahibi olabildiğini kaydeden Dr. Yıldırım, “Gamze'li insanların şanslı olduğuna inanılır ancak sonradan Gamze yaptırmak bu şansı beraberinde getirir mi işte o bilinmez” şeklinde konuştu.