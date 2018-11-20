EŞT'nin yeni oyunu ‘BAY HİÇ'e tiyatro severlerden tam not

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun yeni oyunu “Bay Hiç”, tiyatro severlerden tam not aldı.

Kurulduğu günden itibaren birçok oyunu tiyatro severlerle buluşturan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Ziya Kibar'ın yönettiği “Bay Hiç” oyunuyla tiyatro seyircisine yeni sezonda “Merhaba” dedi. Sabahattin Kudret Aksal'ın kaleme aldığı oyun, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

Ahmet Buğrahan Yanık ve Şeyma İdman'ın rol aldığı oyunun her pazartesi ve salı günleri İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahneleneceğini ifade eden Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Emrah Çılgı, çocuk oyunu ve hazırlanan diğer oyunların da çok yakında seyirciyle buluşacağını belirtti. Çılgı, “2018-2019 sezonunu ‘Bay Hiç' adlı oyunla açtık. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği oyunumuz her pazartesi ve salı günü izleyiciyle buluşuyor. Önümüzdeki ayda yeni bir çocuk oyunuyla seyircilerimizin karşısına çıkacağız. 4.5 senedir ilimizin sanat hayatına renk katan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, kaliteli ve etkin yapıtları tiyatro izleyicisinin beğenisine sunmaya devam edecek” diye konuştu.