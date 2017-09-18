ESTP Arakanlı Müslümanlar için seferber oldu

Erzurum Sivil Toplum Platformu öncülüğünde gerçekleştirilen yardım organizasyonu kapsamında Havuzbaşı Kent Meydanı’nda Kermes çadırları kuruldu. ESTP Başkanı A. Mustafa Güvenli, Arakanlı Müslümanlara yalnız olmadıklarını hissettirmek için tüm Dadaşları yardım kermesine davet etti.

Erzurum Sivil Toplum Platformu, beraberindeki insani yardım kuruluşları ile birlikte Arakanlı Müslümanlar için seferberlik ilan etti. ESTP’nin öncülüğünde gerçekleştirilen yardım organizasyonu kapsamında kurulan kermes çadırı, Havuzbaşı Kent Meydanı’nda Dadaşları bekliyor.

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan ESTP Başkanı A. Mustafa Güvenli, "İnsanlığın Yanında Ol, Arakanlılara Sahip Çık" sloganıyla start verilen yardım organizasyonu ile Erzurum’da kermes açtıklarını bildirdi. İnsani Yardım Vakfı (İHH), Deniz Feneri Derneği, Hayrat Yardım, Memur-Sen, İnsan ve Medeniyet Hareketi, Ebu İshak Derneği ile Vuslat Derneği’nin katılımıyla düzenlenen organizasyonun tarifini "İslam kardeşliğinin dayanışması" olarak yapan ESTP Başkanı Güvenli, kermesten elde edilen gelir, bağış ve yardımların Arakanlı Müslümanların yarasına merhem olacağını ifade etti.

HALEP’E ERZURUM’DAN 42 TIR DOLUSU YARDIM TOPLANMIŞTI

ESTP olarak Erzurum’da daha önce de Halepli Müslümanlar için yardım kampanyası gerçekleştirdiklerini ve 42 TIR dolusu yardım malzemesi toplandığını hatırlatan Güvenli, Erzurum’un bu konulardaki hassasiyetine dikkat çekerek, "Yardım organizasyonlarına Erzurum’dan gösterilen ilgi hakikaten de büyük oluyor. Çünkü Erzurum insanı, ihtiyaç sahibi olana yardım eli uzatmanın erdem ve faziletini adeta özümsemiş durumda. Halep için yaptığımız yardım kampanyasında buna yakından tanıklık ettik. O kampanyada Erzurum’dan tam 42 TIR dolusu yardım malzemesi toplanmıştı. Öyle ümit ediyoruz ki; Arakanlı din kardeşlerimiz için de Erzurum halkı aynı hassasiyeti ortaya koyacaktır." diye konuştu.

Arakanlı Müslümanların karşı karşıya kaldıkları zulmün artık tahammül edilemez boyutlara ulaştığının altını çizen ESTP Başkanı Güvenli, "Ayeti- Kerime ile de sabittir ki: bütün Mü’minler kardeştir. Bu bağlamda bizlere düşen en büyük sorumluluk kardeşlerimize sahip çıkmak, onların acısını dindirmek ve dertlerine derman olmaktır. Dolayısıyla Erzurum halkını Arakanlı Müslümanların sızlayan yaralarına merhem olmaya çağırıyor ve herkesi kermes çadırlarımıza bekliyoruz." ifadelerini kullandı.