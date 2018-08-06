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06 Ağustos 2018 12:19

ESTP Başkanı Güvenli’den TRT Erzurum Radyosuna sahip çıkın çağrısı

Erzurum Sivil Toplum Platformu (ESTP) tarafından, basında yer alan TRT Erzurum Radyosu’nun kapanma kararıyla ilgili bir açıklama yapıldı.

ESTP Başkanı Güvenli’den TRT Erzurum Radyosuna sahip çıkın çağrısı

06 Ağustos 2018 12:19


Erzurum Sivil Toplum Platformu Başkanı A.Mustafa Güvenli tarafından kamuoyu ile paylaşılan açıklamada şu görüşlere yer verildi.


“1960 yılında kurulan, kurulduğu günden bu yana bir kültür yuvası niteliğinde olan TRT Erzurum Radyosu, bölge insanına adeta bir okul olmuş; yaygın eğitimin vermenin yanı sıra konservatuvar işlevi görmüş, korolar oluşturulmuştur. O korolarda yetişen sanatçıların, ismi verilerek yaşatılanAşıkReyhani’den tutun da, Hulusi Seven’lerin, Raci Alkır’ların, MükerremKemertaş’ların ve Aysun Gültekin’lerin yetiştiği yegâne kurum olmuştur.


Tarihinde yaşadığı başarılarla TRT Erzurum Radyosuülkenin önemli bir kurumu haline gelmiş, bölgenin ve Erzurum’un sesi olmuştur.


Bugün yaptığı yerel, genel ve uluslararası yayınlarla Erzurum’un ve Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nin sesini milyonlarca insana duyuran TRT Erzurum Radyosu için kapatma kararı alındığını esefle öğrenmiş bulunuyoruz.


Kurum içi düzenlemeler gerekçe gösterilerek alındığı söylenen bu karar, temsil ettiğimiz 74 sivil toplum kuruluşunu derinden üzmüştür.


Yeni sistemde birçok kurum olduğu gibi TRT’de düzenleme yapılan kurumlardan biri oluyor. Düzenlemeye itirazımız yok. Personel fazlası varsa gereği yapılsın. Ancak çözüm kurumları kapatmak olmamalı, daha verimli hale getirilmesi için gerekli çalışmalar yapılmalı kurumlar çalışır hale getirilmelidir.


Erzurum Radyosu bir tarihtir. Ülkemizin Kuzey doğusundan yükselen vatan sevgisidir. Kapatılmanın gerekçesini veya aşamasının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz.


Yöneticileri ve siyasileri bu konuda duyarlı olmaya, Erzurum’un bir kurumunu daha kaybedilmesinin önüne geçmeye davet ediyoruz.” denildi.




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