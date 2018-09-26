ETB Başkanı Hakan Oral, “Hazine arazilerinin çiftçilere kiralanması” projesini değerlendirdi

Gündemde olan Hazine arazilerinin çiftçilere kiralanması projesinin yakın takipçisi olacaklarını ifade eden Başkan Hakan Oral; “Şehrimiz için elde edilecek avantajları değerlendirmek üzere çalışmalara katkıda bulunacağız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü projede uygun fiyatlara kiralanacak olan Hazine taşınmazları ilimiz ekonomisinin canlandırılması için aktif olarak üzerine çalışılması gereken konulardandır.

Hazine taşınmazlarının, ağaçlandırma amaçlı kiralanması bağlamında uzun yıllardır teşvik verilmektedir. Bu teşviğin yanı sıra gerçekleştirilecek projede ilaç ve kozmetik sektöründe kullanılan tıbbi, aromatik bitkiler ve süs bitkileri ile hayvancılık alanında Hazine taşınmazları üzerinde üretim yapmak isteyenlere yeni ve güzel fırsatlar sunuluyor. Tabi bu kapsamda Erzurum olarak geniş meralarımızla, bitki örtüsü faktörümüzle ve temiz hava sahamızla, hayvancılık sektöründe verilecek imkan ve destekleri en iyi biçimde değerlendirmeliyiz. Altını çizmem gerekir ki Hayvancılık bakımından iklim çeşitliliği ve geniş meraları ile bütün olarak önemli bir potansiyele sahip olan Türkiye'de; Erzurum platosu, sektördeki dilimde oldukça önemli paya sahiptir. Organize Hayvancılık çizgisinde; yerli üretimin artırılmasını hedefleyen uygulama kapsamında 29 milyon metrekare Hazine arazisi kiralanması fırsatını, Ticaret Borsası Başkanlığı olarak çok iyi kullanmamız gerektiği kanısındayım. Bu anlamda çalışmalara gereken desteği sağlamaktan kaçınmayacağımızı belirtmek isterim. Bu etkinliği gerçek manada değerlendirebilirsek yerli üretim kapasitemizin yükseleceğini düşünüyorum. Ayrıca bu stratejik projenin, sanayicilerimizi ve Tarım ve Hayvancılık sektöründe girişimde bulunmak isteyen girişimcilerimizi de kapsaması yönünde gelişmelerin olmasını beklemekteyiz. Bu kapsamda üretim ve kullanım oranının daha fazla büyüyeceği kanısındayım.

Hazine taşınmazlarının kiralanması uygulamasıyla, hayvancılık faaliyetlerinin gelişmesine imkan sağlayan yaptırım da Hazine taşınmazlarının "irtifak hakkı tesisi" olarak isimlendirilen "uzun süreli kiralama" yöntemi ile faaliyette bulunan vatandaşlara hak tanınacağı açıklamaları da bu uygulamayı değerlendirmemiz gerektiğinin pekiştirici özelliklerindendir. Proje kapsamında, Hazine taşınmazları üzerinde Hayvancılık yatırımı yapmak isteyen vatandaşlara 30 yıla kadar arazi desteği sağlanacak olmasının yanı sıra Hazine taşınmazlarının rayiç bedelinin %1'i üzerinden hesaplanarak yıllık bedel karşılığında destek verilmesi plana dahil olan adımlardır. Yine yatırımın ilk döneminde yapılan harcamalar göz önünde bulundurularak ilk 3 yıl için bu bedelden %70 oranında indirim gibi önemli bir destek de sağlanacak olması projenin çekici taraflarındandır. Toplam yıllık hasılattan %1 oranında alınan payın, bu yöntemle binde bir olarak alınacağı da çiftçimiz için de Hayvancılık sektörünü ileri taşımamız için de karlı çıkma oranımızı yükselteceği anlamı taşıyor. Türkiye genelinde toplamda 29 milyon metrekare Hazine taşınmazının belirlendiği projede etkin rol almamız için bilinçli adımlar atmamız gerektiği gibi vatandaşımızı da bilgilendirmemiz gerekecektir.

Projeden faydalanmak isteyen vatandaşlarımız, şehrimizin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bünyesindeki Milli Emlak Daire Başkanlığı'ndan ya da müdürlüklerinden, ilçelerde ise Milli Emlak Şeflikleri'ne başvuru yapabileceler. Başvurular, Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün web sitesi "www.milliemlak.gov.tr" aracılığıyla da yapılabilecektir.” şeklinde konuştu.