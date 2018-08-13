Diğer
Kategoriler
13 Ağustos 2018 17:10

ETB Başkanı Oral: “Ülkemizi sanal ve sahte oyunlarla sindirmek gayreti içerisindeler”

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, kurdaki dalgalanmalarla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

ETB Başkanı Oral: “Ülkemizi sanal ve sahte oyunlarla sindirmek gayreti içerisindeler”

13 Ağustos 2018 17:10


Ekonomik dalgalanmalarla Türkiye piyasasının felç edilmek istendiğini belirten Erzurum Ticaret Borsası Yönetim kurulu Başkanı Hakan Oral, “Ülkemizi sanal ve sahte oyunlarla sindirmek gayreti içerisindeler. Hükümetimizin ve Merkez Bankasının almış olduğu tedbirler ile ekonomik darbe girişimini ülkemizin en az zararla kapatacağına inancım tamdır” dedi.


ETB Başkanı Oral, sözlerine şöyle devam etti:


“Türkiye ekonomisine alçakça saldıran, bu tehlikeye teslim olmamızı planlayanlar bilmelidir ki; bu millet yedirilmek istenen zehri yutmayacaktır. ABD yönetimi Siyonist emellerin yörüngesine kapılıp Türkiye’nin piyasasını felç etmeyi hedefliyor. Ekonomimizi sarsma düşüncesiyle çıktıkları bu yolda başarılı olamayacaklar. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da dediği gibi onların dolarları varsa bizim de halkımız, Hakk’ımız, Allah’ımız var. Teslim olmamakla beraber yılmadan üretmeye, çarkları çevirmeye devam edeceğiz. Önümüze çıkan engelleri başka çareler arayarak aşacağız. Güçlü stratejilerle kararlı duruşumuzla ekonomik dalgalanmayı etkin biçimde yönetebilecek konumdayız. Güçlü politikalarla yeni bir sürecin başlaması finansal istikrarın devam etmesi ülkemizin öncelikli hedeflerinden olmalıdır. Bu hedefler doğrultusunda ekonomik savaşta gücümüzü imanımızdan, inancımızdan, birliğimizden alacağız.”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
28
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç