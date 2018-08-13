Ekonomik dalgalanmalarla Türkiye piyasasının felç edilmek istendiğini belirten Erzurum Ticaret Borsası Yönetim kurulu Başkanı Hakan Oral, “Ülkemizi sanal ve sahte oyunlarla sindirmek gayreti içerisindeler. Hükümetimizin ve Merkez Bankasının almış olduğu tedbirler ile ekonomik darbe girişimini ülkemizin en az zararla kapatacağına inancım tamdır” dedi.

ETB Başkanı Oral, sözlerine şöyle devam etti:

“Türkiye ekonomisine alçakça saldıran, bu tehlikeye teslim olmamızı planlayanlar bilmelidir ki; bu millet yedirilmek istenen zehri yutmayacaktır. ABD yönetimi Siyonist emellerin yörüngesine kapılıp Türkiye’nin piyasasını felç etmeyi hedefliyor. Ekonomimizi sarsma düşüncesiyle çıktıkları bu yolda başarılı olamayacaklar. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da dediği gibi onların dolarları varsa bizim de halkımız, Hakk’ımız, Allah’ımız var. Teslim olmamakla beraber yılmadan üretmeye, çarkları çevirmeye devam edeceğiz. Önümüze çıkan engelleri başka çareler arayarak aşacağız. Güçlü stratejilerle kararlı duruşumuzla ekonomik dalgalanmayı etkin biçimde yönetebilecek konumdayız. Güçlü politikalarla yeni bir sürecin başlaması finansal istikrarın devam etmesi ülkemizin öncelikli hedeflerinden olmalıdır. Bu hedefler doğrultusunda ekonomik savaşta gücümüzü imanımızdan, inancımızdan, birliğimizden alacağız.”