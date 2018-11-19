ETB Başkanı Oral'dan Vali Memiş'e ziyaret

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Erzurum Valiliği'ne atanan Vali Okay Memiş'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarete ETB Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral ile beraber Meclis Başkanı Yavuz Güney, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Muammer Aydın ,Yönetim Kurulu üyeleri; Yalçın Meral, Vesfi Koç, Cahit Yarba da katıldı.

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Vali Okay Memiş'e yeni görevinde başarı dileyip, önce ki görevinde başarılı çalışmalar gerçekleştirdiğini ve yeni görevinde de gerçekleştireceğine inancını belirtti.

Başkan Oral, Erzurum'a ilişkin hedeflerine, şehrin gelişmesi ve hak ettiği konuma getirilmesi için tüm çalışmalara destek vereceğini belirtti. Bölge potansiyelini harekete geçirmek ve bölgede işbirliği kültürünü geliştirmek adına verdikleri çabanın önemini sürdüreceklerini de ekledi. Erzurum'un birlik ve beraberlik ile mutlak imkanları ortaya koyarak kalkınabileceğini vurguladı.

Ziyaretten ziyadesiyle memnun olduğunu dile getiren Vali Okay Memiş, Erzurum'un gelişme hedefleri doğrultusunda üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getireceğini dile getirdi. Kurumlar arası iş birliği ile sorunların çözümü noktasında aktif bir şekilde faaliyet gösterip bölge potansiyelini üstün gayret ve özverili çalışmalar ile gerçekleştirilebileceğini vurguladı.

ETB Yönetim Kurulu Başkanı Oral, Vali Memiş'e yeni görevinde muvaffakiyetler dileyerek işlemeli oltu taşı tesbih hediye etti.