ETB'den önemli organizasyon

ETB Başkanı Hakan Oral ve EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren'in daveti üzerine Erzurum'a iştirak eden Ankara Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybıha program kapsamında ETB'yi ziyaret etti.

ETB Başkanı Hakan Oral'ın ev sahipliği yaptığı Ankara Büyükelçisi ziyaretinde Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, ETSO Meclis Başkanı Saim Özakalın, EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren, DEİK Türkiye İş Konseyi Başkanı Rasim Bekmezci, EkoAvrasya Genel Sekreteri Beşir Var; programa katılım sağlayan isimler oldu.

ETB Başkanı Oral ve Büyükelçi Sybıha öncelikle Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu'nu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Sekmen'i, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver'i, ziyaret ettiler. Ardından Hakan Oral eşliğinde kültür gezisi ve şehrin değerleri tanıtımı gerçekleştirildi. Gezi kapsamında Aziziye Tabyaları, Nenehatun Kabri ziyaretleri yapıldı. Günün devamında Erzurum'un yerel tadı çağ kebap ikramında bulunuldu.

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Başkanı Ethem Tanrıver'in karşıladığı Ankara Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybıha'dan ihracat politikalarının geliştirilmesi konusunda imkanlar sunulmasını isteyerek; Ukrayna pazarında Erzurum'un da geniş yer alması hususunda ki arzusunu dile getirdi.

Erzurum Ticaret Borsası toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda Türkiye-Ukrayna ve Erzurum-Ukrayna arasındaki ekonomik faaliyetlerin ilerletilmesi kapsamlarında Başkan Oral ve Sybıha istişarelerde bulundular.

Erzurum Ticaret Borsası'nın projeleri olan Fahri konsolosluk ve kardeş şehir konularına ağırlık verildi.

Erzurum'da Ukrayna Konsolosluğu talep eden Hakan Oral'ın bu talebi Büyükelçi Sybıha tarafından sıcak karşılandı. Erzurum ve Ukrayna arasında geliştirilebilecek ilişkilere nazaran turzim, hayvancılık, coğrafi konum avantajları, Erzurum'un lojistik merkezi olması, karşılıklı yatırımlar yapılması gibi bir çok konuda Oral ve Sybıha ortak payda da buluştu.

Hayvancılık verimi konusunda Erzurum'un önemli bir şehir olduğunu vurgulayan Ukrayna Ankara Büyükelçisi gerek hayvancılık gerek tarım sektöründe iş ortaklığı yapılabileceğine değindi. Başkan Oral'ın da üzerinde durduğu hayvancılık ve tarım sektörünün Ukrayna ve Erzurum arasında iktisadi etkileşimlerin gelişimi açısından önemli olduğunu belirtti. Başkan Oral Ukrayna ile olan ilişkilerin üst düzeye çıkarılması adına yoğun çalışmalar yapmak istediğini dile getirdi. Bir an önce çalışmaların başlatılması hususunda adımlar atılmasına dair konuşmalar gerçekleştirildi.

Program sonunda hediyeleşmeler gerçekleştirildi. Hakan Oral'a taktim edilen plaket ve Büyükelçi Sybıha'nın hediyesi karşılığında Hakan OraL'da Büyükelçi sayın Sybıha 'a Oltu taşı tesbih hediye etti. Verimli geçen organizasyon ekonomik geleceğe dair iyi adımların atılmasına yönelik etkileşimlerle son buldu.