Etkileyici ve doğal gülüşün sırrı

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Estetik Diş Hekimi Can Kelten, dijital çağla birlikte diş estetiğinde estetik ve güzel bir gülüş isteyen hastaların dişlerinin ve gülüşlerinin tasarımını yapabildiklerini kaydederek, “Herkesin yüzü, gülüşü hattı, dudak yapısı farlı olduğu için kişiye özel tasarımlar yapmaya başladık. Bazılarının değişiyle “Gülüş Mimarı” olduk. Geometrik olarak doğru değerlerde olan lamineler yüzey özellikleri ve ışık geçirgenliği olarak da gerçek dişlerle aynı değerleri verebilmektedir. Porselenden üretilen ve tırnak kalınlığında olan lamineler renkleri ile diğer dişlerle uyum halindedir. Mat görünen metal destekli protezlerin aksine doğal yüzey özellikleri ve renkleri ile ayırt edilmesi zordur. Gelişen teknoloji ile dişle tam olarak aynı ışık geçirgenliğine sahip lamineler üretildi. Kişiye özel tedavi planları, son teknoloji ölçüm ve tasarım cihazları, en doğal görünümlü materyaller ile hazırlanan laminelerle Hollywood yıldızları gibi mükemmel gülüşlere ulaşmak artık çok daha kolay. Artık instagram fotoğraflarınızda daha çok gülmek isteyeceksiniz.” diye konuştu.