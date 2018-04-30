ETSO AB Bilgi Merkezi’nden, “Benim Haklarım” etkinliği

Etkinlik kapsamında bir pastanede düzenlenen toplantıda, farklı fakültelerden gelen üniversiteli öğrenciler hukuk ve insan hakları konularında fikir alışverişinde bulundular. Toplantıda gençlerle bir araya gelen ETSO Erzurum ABBM Koordinatörü Elifnur Terzioğlu, AB Bilgi Merkezleri hakkında bilgi verdi. Toplantıda daha sonra Genç Hukuk Akademisi Proje Koordinatörü Muhammed Ataibiş de öğrencilere, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun hayata geçirdiği, Sivil Düşün AB Programı desteğiyle gerçekleştirilen projeyle ilgili bir sunum yaptı.

Dünyanın birçok farklı ülkesinde gerçekleşen siyasi rejim değişikliği ve toplumsal hareketlerin artmasına bağlı olarak ortaya çıkan önemli konulardan biri de “Hukuksal Haklar” konusu olduğunu ifade eden Ataibiş, bu konuda özellikle gençler arasında bilgi kirliliği oluşmaması için çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi.

Ataibiş konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Sosyal medya başta olmak üzere birçok farklı platformda paylaşılan yanlış ve herhangi bir temele dayalı olmayan bilgilerin analizinde karşımıza çıkan en önemli sonuç, gençlerin kendi hakları konusunda yeterli bilgiye sahip olmamalarıdır. Buna ek olarak Doğu Anadolu Bölgesi’nin konumu ve bazı dezavantajlı şartları da göz önünde bulundurulduğunda, bölgede gençlerin temel hakları ve diğer hukuksal hakları konusunda elle tutulur bir bilgiye sahip olmadıkları açık ve net şekilde gözlenmektedir. İşte Sivil Düşün desteğiyle gerçekleştirilen Genç Hukuk Akademisi’nin de amacı, Doğu Anadolu Bölgesi’nde, gençlere temel hakları, İnsan Hakları Beyannamesi ve diğer özlük hakları ile ilgili doğru bilgileri ulaştırmaktır ve bunu da bir dizi hukuk eğitimleri vasıtasıyla gerçekleştirmektir."

Toplantıda Terzioğlu ve Ataibiş gençlerin farklı konularda yönelttikleri soruları cevaplandırdılar.