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ETSO ABBM AÜ'de bilgilendirme standı açtı

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Avrupa Birliği Bilgi Merkezi (ABBM), Atatürk Üniversitesi’nde bilgilendirme standı açtı.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Avrupa Birliği Bilgi Merkezi (ABBM), Atatürk Üniversitesi'nde bilgilendirme standı açtı.


Atatürk Üniversitesi Kariyer Merkezi tarafından, öğrencilerin dil yeteneklerini geliştirmeleri için yapılan, ‘Speaking Cafe Öğrenci Mülakatı' etkinliğinde stant açan ETSO ABBM Koordinatörlüğü, farklı fakültelerden yaklaşık 200 öğrencinin katıldığı programda, AB'yle ilgili çeşitli bilgilendirme dokümanları ve promosyon ürünler dağıtıldı.


AÜ Kariyer Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, ETSO ABBM Koordinatörü Elifnur Terzioğlu, öğrencileri Avrupa Birliği Bilgi Merkezlerinin faaliyetleri konusunda bilgilendirdi.

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