ETSO Başkanı Yücelik’ten 15 Temmuz mesajı;

Asıl amaçları; ülkemizi kaosa sürüklemek ve kardeş kavgası başlatmaktı...”dedi.

Türkiye üzerinde hain planları olan şer odakları tarafından yönetilen darbe girişiminin, milletin cesareti ve ferasetiyle bertaraf edildiğini ifade eden Başkan Yücelik, “Allah’a şükürler olsun aziz milletimiz, bin yıldan bu yana sahip olduğu birlik ve beraberlik şuuruyla bu fitneyi durdurdu. Milletin cesaret ve iradesi hainleri alt etti. Milletimiz, demokrasimize ve özgürlüğümüze kasteden bu saldırı karşısında dik durdu, canı pahasına kutsal bildiği değerlerini savundu. Darbe girişiminin olduğu ilk andan itibaren; başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Gazi Meclisimiz, Başbakanımız, siyasi partilerimiz, milletimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve medyamızın kararlı duruşuyla gerçek anlamda bir destan yazdı. Birlik ve beraberliğimiz, bu zorlu günlerde daha da güçlendi” diye konuştu.

Türkiye’nin 15 Temmuz’da zor bir demokrasi sınavını büyük başarıyla verdiğinin altını çizen Başkan Yücelik şunları söyledi; “Ülkemiz üzerinde plan yapan hainler şunu iyi bilmelidir ki; Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, milletin iradesi dışında hiçbir güç yönetemez. 15 Temmuz’da olduğu gibi tarih boyunca bu topraklarda büyük bedeller ödedik. Bu vesileyle bugüne kadar vatanı için can veren bütün şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi de şükran ve minnetle anıyoruz. Allah, ülkemize bir daha öyle kötü günler yaşatmasın.”